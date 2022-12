Salió bruto para la tecnología: Jessi Uribe no supo lidiar con la tendencia de inteligencia artificial Foto: Instagram @jessiuribe3

El cantante Jessi Uribe demostró que es muy talentoso para la música, pero no así con las nuevas tecnologías, pues tras unirse a la tendencia de la creación del avatar que muestra cómo luciría una persona en un mundo de realidad virtual, éste no se salió con la suya, pues no logró cumplir los pasos y su imagen salió distorsionada.

Con esto, solo logró que la mayoría de sus fans se burlaran de su creación, pues además de que no atinó con el resultado, éste se hizo comentarios en contra a él mismo dejando claro que pese a tener un celular de avanzada, en definitiva, jugar con las aplicaciones no es lo suyo. Por eso, la mayoría fue implacable, hasta el punto de que se burlaron de lo poco hábil que puede llegar a ser con este tipo de tendencias con la que no logró salir airoso.

Incluso, las burlas fueron más allá, luego de que su esposa Paola Jara publicara su creación que salió perfecta y en la que una vez más se destaca su belleza, así como sus atributos con los que tiene cautivada a la mayoría. De ahí que los halagos para ellas fueron más que los duros señalamientos que recibió el intérprete de ‘Dulce Pecado’.

Jessi Uribe no es un amante de la tecnología

“Creo que me salió Chiviada la aplicación, perdí 18 Lucas”, expresó Jessi Uribe quien intentó hacer su avatar personal por el que tuvo que pagar a pesar de que la aplicación es gratuita, pero para definir cada una de las características y que éstas sean muy similares a quien las realiza, deben cancelar un precio por ello. Así que el cantante se sintió estafado, pues sus ojos no salieron coordinados y aparte no quedó satisfecho con el resultado final.

“Yo llevo perdías como 30 Lucas y salí asiático en la vaina”, “18 luquitas a la basura”, “Tenías que subir fotos de la galería, pero donde estuvieras en sano juicio”, “Nos salió bruto el muchacho, cómo dejó perder ese dinero”, fueron algunos de los comentarios que generó esta publicación que dejó ver sus pocas habilidades con el mundo 2.0.