Se salvó de milagro: humorista de Sábados Felices terminó metido en una balacera

Uno de los comediantes del programa ‘Sábados Felices’, recientemente se vio envuelto en un mal momento pues tuvo que presenciar una balacera y un intento de robo en en local donde se encontraba en ese momento. El comediante ‘Joselo’, mejor conocido de esta manera en el medio artístico, pero su nombre real es José Maniel Castellón Correa.

Estos hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, en el establecimiento ‘Joselo de Colombia Restaurante Bar’, punto ubicado en carrera 8 con calle 40, al sur de la ciudad de Barranquilla. Lamentablemente, dos sicarios en motocicleta atentaron contra las instalaciones del bar, causando perdidas materiales.

Afortunadamente, los daños solo se limitaron a lo material y ningún trabajador o cliente del restaurante sufrieron alguna lesión.

Sin embargo esta situación preocupó a sus seguidores e incluso a los televidentes del programa ‘Sábados Felices’, Pero ante esto, el comediante salió a aclarar la situación y su relación con el establecimiento por medio de un comunicado, y allí dejó constancia de que hace algunos años el ya no maneja este restaurante o se encuentra afiliado al mismo.

Las declaraciones de Joselo de Colombia acerca del ataque que sufrió y su relación con el establecimiento

Si bien Joselo y su familia salieron ilesos de este incidente, el mismo se dirigió a su público en redes sociales, aclarando que este ataque fue parte de varias extorsiones que los actuales dueños del establecimiento han recibido de manera repetitiva desde hace varias semanas. estaban recibiendo de manera constante.

“Gracias a Dios, mi familia y yo nos encontramos bien. No hemos recibido ningún tipo de amenaza o extorsión vía telefónica ni por panfletos”, continuó el comediante en su comunicado de prensa, de esta manera trabquilizando a sus seguidores pues se hablaba de una supuesta extorsion en su contra y amenazas contra su familia.

Las extorsiones pan de cada día. Me duele por los nuevos propietarios que sufrieron con la pandemia y ahora víctimas de los extorsionistas ! pic.twitter.com/CfXJOuudZa — JOSELO DE COLOMBIA (@JoselodColombia) December 13, 2022

Alvaro Lemmon dice que ‘le da tristeza’ su ignorada en el homenaje

Por medio de un sentido mensaje en su cuenta personal de Twitter, el comediante lanzó una crítica por la falta de reconocimiento que se le dio a su legado y presencia en el show.

“46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años. Que tristeza me da”, afirmó Lemmon.

Este es el mensaje posteado en su cuenta de Twitter:

46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años ..que tristeza me da — alvaro lemmon (@elhombrecaiman) August 27, 2022

Fue apoyado y ahora tildan al Canal Caracol de ser ‘unos desagradecidos’

Varios se tomaron la molestia de mostrar el absoluto respaldo ante la criticada expresada por el humorista, y no solo han aprovechado la oportunidad de rajar de ‘Sábados Felices’ afirmando que no es más que un programa ‘de humor patético’, y arremetieron en su contra por no darle el crédito merecido a Alvaro Lemmon:

“Este es el vivo ejemplo de porque la empresa no se le debe llamar familia, a la empresa se va es a trabajar, si le salen con el cuento de que “somos una familia” ahi es no es. 46 años, usted ayudo a fundar ese programa y canal, y hoy no lo muestran ni en el recuerdo.”, “Todos los que salieron por la puerta de atrás ni los mencionaron, ahí está pintado ese canal de quinta y ese programa que hace rato se debió acabar.”; entre muchos otros.