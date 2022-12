“No tuvo disciplina y huyó”: Los ‘FIFAS’ le ‘cantaron la tabla’ al Padre Linero por opinar en redes

Alberto Linero es una figura reconocida en el mundo de la farándula. Era un sacerdote de la iglesia católica, pero se retiró para buscar el amor y poder tener una vida ‘tradicional’. En estos momentos hace parte del panel de Blu Radio.

Esto causó mucho revuelo en su momento, y fue duramente criticado por la iglesia, seguidores, religiosos y creyentes. Pero así mismo tuvo defensores que apoyaron esta decisión, pues cada uno es libre de buscar lo que mejor sea para su vida y ser feliz.

Al ser una figura muy querida por los colombianos a traves de las redes sociales ha acumulado una cantidad considerable de seguidores, y también suele expresar sus ideas abiertamente. Por eso se ha llevado más de una ‘arrastrada’ por parte de los cibernautas cuando estos no están de acuerdo con lo que él dice.

Y eso es lo que ha sucedido en la nueva polémica en la que el famoso religioso se encuentra metido, pues se puso de ‘contestón’ con los demás en Twitter y ellos no escatimaron sus palabras, sacándole en cara que tuvo que ‘huir de la iglesia porque no aguantó'.

Y todo fue por un comentario sobre un partido de futbol...

Eso es lo más triste de todo, que el religioso solo dio su opinión sobre un partido, y por decir lo que dijo se metieron hasta con su moral, su familia y sus creencias.

“Sin penales no tienes cielo. Chau. #Penaldo”, fue la frase que Alberto Linero escribió, y eso fue suficiente para enfurecer a quienes se hacen llamar los ‘FIFAS’ en redes sociales, recibiendo agresivas respuestas de su parte.

“Menos mal ya no es sacerdote viejo hpta″, “Un sujeto que “pregona” el cristianismo y que se mofe y disfrute de la caída de un semejante, así esta la Iglesia con este tipo de personeros...Total Falta de conocimiento y respeto al prójimo”, “La tarea de hoy es no generar odios ni ser arrogante, coherencia Linero! “, “Ex padre, usted no aguantó la falta de chucha y se retiró de sus votos, cero autoridad para criticar a Cristiano.”, entre muchos más.

Sin penales no tienes cielo. Chau. #Penaldo — Alberto Linero (@PLinero) December 10, 2022

Inmediatamente las cosas se empezaron a calentar en la zona de comentarios, mostrando el completo odio innecesario que hay en redes sociales por parte de estos grupos fanáticos en épocas de futbol.

“La diferencia Alberto, es que Ronaldo sabe de disciplina, en cambio ud, dentro de una doctrina donde se practica el celibato no fue capaz de ser disciplinado con las reglas que convivía, y huyó, y claro, era más fácil dejar tirado lo que hizo por muchos años.”, fue uno de los insultos que recibió.

Uuuuuiii a la yugular https://t.co/AHl06Adg6r — amilkar19 (@amilkar191) December 10, 2022

Váyase a rezar marica — Marie Peace🇵🇹 (@NoMeBusque1) December 10, 2022

El Padre Linero no se dejó y así respondió a este insulto

Este comentario fue de por si abusivo e innecesario, y generalmente esa clase de comentarios suele verse en la fanaticada futbolista, donde atacan y agreden en nombre de alguien que patea una pelota en una cancha. Sus actitudes han sido altamente cuestionadas en plataformas digitales en más de una ocasión.

“Gracias, Mauro, que brillante tu comentario. Sos el mejor. Pero sigo diciéndole chau al eliminado”, y aplaudieron sus palabras de defensa, también con comentarios diciendo que no es posible que se insulte a alguien de esa manera por un jugador de futbol.

“Que comentario tan nefasto, re patético, En serio así eres de infeliz quién monda eres tú para venir hablar de la vida de alguien, acaso uno está de por vida en algo donde está ese contrato uno está donde tiene que estar, dónde se es feliz. Nada más fíjate en tí infeliz!!”, “Socio era responderle no masacrarlo en humillación.”, “Payaso, ni que Cristiano te llenara la nevera por defenderlo... Ni sabe quién sos...”, fueron parte de los comentarios en apoyo al Padre Linero.