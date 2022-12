¿Quién es el guapo hombre con el que Carolina Cruz celebró las velitas?: esta es su identidad

El Día de las Velitas fue motivo para que celebridades como Carolina Cruz dieran de qué hablar, sobre todo por quienes la acompañaron en esta fecha tan especial para los colombianos.

En su cuenta de Instagram, la presentadora no dudó en agradecer por la cantidad de personas que se han solidarizado con ella por la salud de su hijo durante este 2022, pero también causó alborotó tras mostrarse al lado de un guapo galán del que pocos conocían, a primera vista, de su identidad. Esto generó varios comentarios es incluso hubo quienes creyeron que se trataba de su ex Lincoln Palomeque con quien quizás habría hecho las pases.

Sin embargo, ella misma se encargó de revelar quién era la persona que estuvo con ella en esta noche tan mágica para su familia y amistades. Y este no es más que Holman Fuentes, un amigo muy cercano con quien ella se siente muy a gusto y ha sido un gran apoyo para su vida personal y profesional.

Carolina Cruz alborotó las redes con un nuevo galán

“Las almas que llegan para quedarse. P.D: las últimas dos fotos me superan”, esto fue lo que escribió Carolina Cruz en su cuenta de Instagram causando así sorpresa sobre todo por qué de las fotos de las que habló se encuentra el galán que para muchos era misterioso, pues pocos conocían de quién se trataba.

Pero, esta no es la primera vez que Holman Fuentes había desorientado a todos los seguidores de la presentadora y modelo, pues éste se ha encargado de ser un gran apoyo para esta mujer que desde que se separó del también actor no ha parado de enviarle indirectas, así como mensajes reflexivos para que el resto de las mujeres eviten caer en lo que ella vivió con su ex a quien muchos consideran que aún no ha olvidado.