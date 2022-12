“Internet no le va a arreglar los problemas, busque un psicólogo”: critican a la ex de Hassam

La inestabilidad emocional de Tatiana Orozco, exesposa del comediante Gerly Hassam, mejor conocido como Hassam, tiene a los internautas bastante preocupados, pero pese a que muchos consideran que ella está pasando por el peor momento de su vida, ésta no está capacitada para continuar con la crianza de sus hijas.

Y es que tras ellas decidir que se sentían más cómodas y seguras con su padre, la ex de este destacado personaje de la televisión lanzó algunos tweets con indirectas cargadas de amenazas, así como de una clara muestra de su poca capacidad para guardarse los problemas más personales para sí. Y es que la mayoría de los internautas la atacó duramente hasta el punto de considerar que ella solo está aprovechando esta difícil situación para hacer “un drama o show” y ganarse el apoyo de la audiencia.

Pero nunca imaginó que sucedió todo lo contrario y que todos coincidieron con la idea de que ella necesita de todo el apoyo psicológico y que para nada debería ventilar sobre esto en las redes sociales, ya que es un caso complejo y en el que puede salir muchos afectados moralmente.

Ex de Hassam no recibió apoyo de los internautas, solo críticas

“Que mujer para quejarse”, “A mi me da la impresión es de que ella no ha logrado superarlo , porque constantemente está publicando indirectas y cualquier cosa que Hassam publique ,ella lo toma como si fuera para ella”, “La ropa sucia se lava en casa… no entiendo porque la gente ahora sale a ventilar sus problemas”, “Que pereza ventilar los problemas personales en redes, eso no soluciona nada. La ropa sucia se lava en casa”, “Necesita ayuda ELLA urgente , ojalá tenga la oportunidad de ir y buscarla”, fueron tan solo algunos de los comentarios o reacciones que recibió en contra Tatiana Orozco, exesposa de Hassam.

Con esto queda claro que la mayoría está consciente de que sus “amenazas” o comentarios en los que alega que a veces desearía morir, no son más que presiones o llamados de atención que hace para crear más conflictos o tensiones entre ella y el comediante a quien quiere desprestigiar en todo momento.