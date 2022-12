“Que rápido lo reemplazaron”: fans de Andrea Valdiri rechazan la compra de nueva mascota

Una vez más Andrea Valdiri está en el centro de todas las críticas y polémicas, pues junto con su esposo Felipe Saruma demostraron que realmente no saben del amor y del vivir el duelo real que ocasiona la pérdida de una mascota.

Y es que una vez que ella y su esposo montaron todo el drama sobre la muerte inesperada de una de sus mascotas más queridas que incluso fue enterrada en su casa, a los pocos días no respetaron el duelo ni el dolor que generó la ausencia de ese ser, para ocuparlo con un nuevo perro que además fue comprado y no adoptado como muchos desean que así sea, pues de esa forma se les da una nueva oportunidad para vivir en una familia que esté dispuesta a recogerlos y consentirlos.

Es así como sus redes sociales se colmaron de fuertes críticas ante esta acción en la que para muchos no es más que un mal ejemplo para sus hijas quienes no entenderán nada sobre el dolor o el respeto que se le debe dar a la memoria de alguien que los colmó de amor y sobre todo de gratos momentos.

Atacan a Andrea Valdiri por considerar que no tiene sentimientos

Pero también la mayoría consideró de muy mal gusto que tanto Andrea Valdiri, como Felipe Saruma insistieran en el hecho de que el nuevo integrante de la familia fue comprado y no adoptado. “Con todo respeto reemplazar una mascota así de rápido no me parece. A veces no todos interiorizamos el dolor de la misma forma, pero ellos exageraron”, “Que rápido lo reemplazaron”, “Siguen comprando animalitos en lugar d adoptar, hasta cuándo está gentuza con plata hará algo bien”, fueron algunos de los comentarios que se originaron tras la publicación que hicieron en redes de la llegada de la nueva mascota.

Con ello quedó en evidencia la falta de conciencia que tienen sobre el amor hacía los animales y hasta hacía a sus hijas a quienes le están dando un mal ejemplo con estas decisiones que han tomado para muchos a la ligera y que no le permitieron tener un descanso digno a su antigua mascota.