Iván Lalinde le dijo adiós a su bigote y las indecentes situaciones que vivió al tenerlo

Durante todo el mes de noviembre, Iván Lalinde demostró que era un hombre solidario, pues no dudó en apoyar a quienes luchan por el cáncer de próstata, razón de sobra para crear un compromiso con ellos y cumplir una promesa que le generó miles de situaciones.

Y es que el presentador en cada transmisión del matutino ‘Día a Día´ demostró cómo se dejó crecer el bigote en apoyo a los hombres que padecen la terrible enfermedad, pero lo que pocos sabían es que tras ese gesto de apoyo le surgieron una gran cantidad de reacciones que iban desde chistes, memes hasta insinuaciones de algunas seguidoras quienes lo notaron más sensual que nunca, hasta el punto de recibir propuestas indecentes.

Ante ello, al colombiano que goza de toda la popularidad y afecto del público , dio la cara y reveló el momento en el que se quitó este “accesorio” de su rostro para así culminar su promesa, pues él mismo había comentado que hasta el 30 de noviembre tendría este look tan controversial.

Iván Lalinde contó lo que vivió tras el uso de su bigote seductor

“Tuve el bigote todo noviembre con la misión de conscientizar sobre los riesgos que tenemos de contraer un cáncer de próstata o de testículos, si no nos hacemos los auto exámenes con regularidad y responsabilidad. Me aguanté la lora que me dieron en mi casa, aquí y en todas partes, también recibí piropos y propuestas indecentes (todo hay que decirlo) y listo ya hoy se fue el bigote. Hasta una próxima oportunidad”, dijo Iván Lalinde en su cuenta de Instagram en la que recibió el apoyo de sus fans.

“No más bigote por favor”, “Se ve bello con o sin bigote. Es un ser especial lleno de amor”, “Se veía más viejo con bigotes”, “Con bigote se parece a don Ramón”, “Uyy que bueno, el bigote no es para ti”, fueron algunos de los comentarios que generó esta acción noble que el presentador concluyó de forma divertida entre sus compañeros de trabajo.