Lo que tuvo que hacer Iván Lalinde para sobrevivir cuando estuvo ‘en la inmunda’

El reconocido periodista Iván Lalinde tiene una amplia trayectoria en la televisión nacional, en especial en Canal Caracol, donde ha desarrollado su carrera profesional. El de Medellín se graduó en la Universidad Pontificia Bolivariana y ha trabajado en proyectos tales como: “Bancolombia más cerca” y “La Peluquería”, además de liderar el grupo de entretenimiento de Noticias Caracol durante un tiempo.

Pero en definitiva, conducir el reality El precio es correcto, entre 2011 y 2014, fue lo que lo hizo mayormente conocido a nivel nacional, ganándose el cariño y respeto de todo el público. Sin embargo, como a muchos, la pandemia por el COVID-19, las cuarentenas y la crisis laboral que hubo a nivel mundial también le afectó al profesional de 44 años.

Recientemente, Lalinde fue entrevistado por la Revista Semana en el marco de su regreso en la pantalla chica con la conducción del programa La Voz Kids, junto a Laura Acuña. El famoso aprovechó para hablar sobre lo que hizo para sobrevivir en tiempos de dificultad y desempleo.

Iván Lalinde cuenta el “desespero” que sintió cuando estaba desempleado

Iván Lalinde culminó su contrato con Canal RCN en el 2020, y en ese momento no contó con otra oportunidad laboral. No solo se alejó de la pantalla chica, sino también de sus redes sociales. Pero en medio de la crisis mundial, como muchos, se reinventó con un nuevo emprendimiento: vendía prendas tejidas por él mismo.

Lalinde reconoció que el hecho de no tener un trabajo fijo le afectó en granmanera, tanto a nivel económico como emocional. “Uno se afana, es humano, pero si algo nos enseñó la pandemia es que nada es fijo, nada es permanente, no nos podemos apegar a absolutamente nada. Decir que estaba tranquilo, sería una mentira, uno siente una angustia horrorosa: ‘Juepucha no me va a alcanzar la plata, me va a tocar medidas de emergencia”, dijo para el mencionado medio.

Asimismo, reconoció que con el paso del tiempo de a poco recuperó el entusiasmo y empezó reflexionar sobre lo que había vivido. “Aprendí a valorar mi tiempo libre, el tiempo en mi casa y el tiempo con mi familia, aprendí que en esta vida lo que más se necesita es el aire para respirar. Nunca me hizo falta una libra de arroz, unos huevos, una leche, y con eso, daba gracias a Dios de tener comida en la nevera, de poder pagar los servicios”, sentenció.

Más adelante, a finales del 2021, recibió una llamada que cambió su panorama: Juan Esteban Sampedro, de Caracol Televisión, tenía una nueva oportunidad. “Él ha sido mi jefe y ha sido mi amigo. Me comentó de la posibilidad de reemplazar a Carlos Calero y terminé quedándome fijo”.

Sobre su participación en La Voz Kids, Iván Lalinde se mostró profundamente entusiasmado. “Es un formato tan especial que, de verdad, estoy muy agradecido, siento que es un regalo, un premio de la vida y un espaldarazo del canal para mí”, asegura el profesional. Además, aseguró que cuando le hablaron de participar en ese proyecto “nunca me lo imaginé, no lo podía creer, fue una inmensa alegría”.