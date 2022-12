Ha sido relacionada con hombres más guapos que Piqué y aún así Shakira está molesta: aquí la razón

A pesar de que en las últimas semanas a Shakira le han levantado rumores sobre posibles parejas que ha tenido desde que se separó de Piqué y que éstas han sido más guapas que el español, para ella esto no es más que una falta de respeto.

Y es que la colombiana tuvo que levantar hasta un comunicado para que los medios dejarán las especulaciones y no estuvieran haciendo eco sobre sus relaciones sentimentales que hasta ahora han sido nulas, pues ella se han entregado en cuerpo y alma a su familia y sobre todo a sus hijos quienes están a gusto con todas las actividades que han podido compartir desde que el deportista huyó para ser feliz con una chica de 23 años.

Por eso, para frenar las especulaciones y garantizar la salud mental, así como la estabilidad emocional de sus pequeños que la intérprete de ‘Monotonía’ alzó su voz y dejó ver que no está de acuerdo con los comentarios sobre el posible romance que tendría sobre todo con el profesor de surf con quien fue vista en las playas de Cantabria.

Shakira asegura que no tiene pareja

“Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar”, expresa el comunicado que fue replicado desde la agencia EFE y que dejó ver el malestar que Shakira tiene sobre la ola de rumores de una posible nueva relación con un hombre mucho más guapo y joven que Piqué.

Y esta no es la primera vez que sucede, pues desde que se conoció en el mes de junio que la cantante ya no estaba al lado del exjugador del Barcelona, no hubo quien no comentara que ella muy pronto sorprendería con un nuevo amor. Y así fue, pues a los pocos meses la mayoría de sus fans le pedían a gritos que volteara a mirar a su guardaespaldas que causó tanto furor al dejarse ver en el set de grabación de ‘Monotonía’.

Sin embargo, todo quedó en chistes, memes y demás comentarios, pero su reciente “escapada” a las playas sí levantó los rumores, pero esto le molestó sobre todo por el hecho de que ella pasó un grato fin de semana en compañía de sus hijos y aún no tiene pensado volver a amar a alguien.