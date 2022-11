Atacan el homenaje que le hizo Jessi Uribe a Juan Gabriel: “lo canta horrible”

Jessi Uribe está más que nunca enfocado en su trabajo. Una evidente muestra de ello es que recientemente grabó unos temas éxito de Juan Gabriel con los que además, al parecer se ha identificado más de la cuenta, pues sus fans aseguraron que les imprimió mucho sentimiento.

Sin embargo, pese a su entrega y deseo de mostrar su versatilidad, éste tomó los temas ‘Te sigo amando’ y ‘Ya lo se que tú te vas’ para grabarlos a su estilo y homenajear al artista mexicano que aún todos recuerdan por haber marcado un antes y después en la industria musical, pero a pesar de que el colombiano derrochó talento con su potente voz, hubo a quienes nos les agradó el resultado final que luego posteó en su cuenta de Instagram.

Aquí se aprecia al intérprete de ‘Dulce Pecado’ llevando adelante dos canciones que poseen un peso dramático importante y con el que muchos se han identificado porque habla del amor y desamor, así como inestabilidad, características por las que podría estar pasando en su actual matrimonio con Paola Jara.

Jessi Uribe no la dio al estilo de Juan Gabriel

“Jajajaja que horrible se le escucha este gran tema a este man, nada que ver Juan Gabriel es el único que lo cante bien. Esto es una ofensa”, “Lástima que no suba …. Su voz no es para esa canción”, fueron los comentarios que dividieron opiniones entre quienes no están de acuerdo con este nuevo material con el que Jessi Uribe da de qué hablar, pues ahora más que nunca le canta al desamor.

Sin embargo, también hubo quienes estuvieron de acuerdo con el material que evoca a la nostalgia, a la pareja que se amó y sobre todo a quienes ya no están con la persona que amaron con locura. Por eso, también surgieron comentarios que apuntaban a que su relación con Paola no va nada bien, tanto que ya hasta ha seleccionado las canciones más contundentes para expresar cómo se encuentra en el plano sentimental.