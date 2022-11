‘CucaraChía’, el nuevo apodo en redes para la maltratada novia de Piqué

Las cucarachas siempre han sido repudiadas por la humanidad, por eso algunos de los haters más agresivos han llegado a comparar este asqueroso animal con Clara Chía, la actual novia de Piqué.

Para muchos esto ya sería el colmo de los objetos, personas o especímenes con los que se le ha encontrado similitud a esta chica de 23 años que solo busca amor en los brazos del ex de Shakira, pero que por tratarse de la tercera en discordia, no han tenido contemplación sobre ella a quien no paran de descalificar, pero hasta ahora ella recibe el apodo de ‘CucaraChía’, ya que la consideran cómo la mujer más repudiada por el mundo entero, tal y cómo pasa con este insecto.

Además, varios internautas aseguran que este nuevo calificativo le sienta muy bien debido a que ella es tan tóxica como estos animalitos que merodean entre los rincones más oscuros y cuando atacan suelen espantar hasta a los más rudos. Por eso, reiteran que es la mejor comparación que han encontrado de ella.

Clara Chía recibe uno de los peores apodos

Con esto, Clara Chía vuelve a ser blanco de todas las críticas y por si fuera poco de los más duros señalamientos de parte de quienes aún no superan que Gerard Piqué haya reemplazado a la colombiana por una chica que no está a su altura y que además carece de personalidad, ya que hasta ahora solo se ha caracterizado por ser la sombra del español.

Por si fuera poco, en redes sigue señalándola como la causante de todo el dolor y sufrimiento que ha vivido la intérprete de ‘Monotonía’ quien ha demostrado que ante la adversidad se ha crecido cada vez más y hasta luce más regia que nunca.

No está definitivamente es la propia CUCARACHIA escribiéndose ella misma o la proxeneta q tiene de mamá !! Le encantan que la insulten y que todos expresen lo basura que es !!! Jajajajaja oye y tu geri!!?? anda como perdido ?? Mínimo te preño y de saco a patadas por 🐀🐀🐀🐀🐀 — nury aparicio (@nuryaparicio) November 27, 2022

Mientras que esta estudiante de relaciones públicas deja ver su poco estilo, así como una actitud cada vez más desafiante que ha molestado a todos, incluso a los internautas en las redes. “No está definitivamente es la propia CUCARACHIA escribiéndose ella misma . Le encantan que la insulten y que todos expresen lo basura que es”, expresan algunos usuarios que la desaprueban completamente.