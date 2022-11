“Se volvió una creída asquerosa”: dicen que Clara Chía ya se convirtió en la ‘nueva Shakira’

Muchos dicen que los hombres, cuando tienen a una nueva pareja, simplemente consiguen otra versión de lo que tenían antes. Y de Clara Chía ya andan diciendo que se volvió en la nueva Shakira. En “una creída asquerosa”.

O eso es lo que han dicho varias personas de la cantante por años, con sus actitudes. Alguien dijo, que en clases de surf, Piqué era el tipo más sencillo. Ella, en cambio, miraba a todos los demás por encima del hombro.

Ahora, en esto también coincidía una ex empleada de Shakira, quien habló de cómo ella era realmente: Cristina Cárdenas dijo que ella maltrataba a sus trabajadores, que prohibía que la miraran a los ojos y que no permite que nadie le hable.

Cárdenas dijo: «Shaki no es tan humilde y buena persona como quiere hacer ver. No se le puede tomar fotos, no se le puede hablar, no se le puede dirigir, está prohibido. Es mandona. Un comercial de Shakira, que podría durar cuatro horas por escenas, termina durando 17 horas», expresó.

Esto también se ha dicho de los amigos de Piqué: que no la soportaban, además de que jamás se acercó realmente a ellos.

Pues bien, hay cosas que siempre se repiten.

¿Clara Chía es la nueva Shakira?

Así como cuando en “Chicas Pesadas” Cady Heron se convierte en la nueva Regina George, algo similar estaría pasando con la nueva novia de Piqué. de quien dicen que ya anda con tiránicos modos en Kosmos, la empresa del ex futbolista, además de instarlo a que se mudara a Miami para estar cerca de sus hijos. Cosa que no puede hacer, claro, de acuerdo con una cláusula que Shakira misma habría establecido.

Además, de que dicen que tampoco lo deja ni a sol ni a sombra... ¿karma instantáneo o inmediato? Eso sólo lo dirá el destino.