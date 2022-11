Los pobres hijos de Shakira y Piqué: el gesto que muestra cuánto están sufriendo en medio de todo

Shakira y Piqué, cada vez que aparecen juntos, son analizados al milímetro. Que si una le puso el dedo en el medio al ex marido, que si el hijo no quiere a Piqué, que si los niños prefieren más a Shakira, que por qué no se saludaron, que por qué sí se saludaron. Pero hubo un gesto real que ha conmovido a muchos: el de Sasha y Milan en el último partido del primero.

Sí, ese donde a Shakira se le acusó de no saber perder ni gestionar sus emociones (esto, a pesar de que Piqué anda como el propio Toretto, de Rápido y Furioso, en su auto por las calles de Barcelona) porque sencillamente eligió el dedo equivocado ( o vaya uno a saber si fue real, el caso es que ella no es la que anda como Vin Diesel en su auto con conducción temeraria), donde también se vio el poco aprecio... que quizás le tienen sus hijos al propio Piqué ( más quería estar la princesa Diana junto al rey Carlos en 1992, así de ese nivel) , y en donde los niños...

Mostraron cuánto se quieren. Y que son hermanos, al fin y al cabo. Y que están sufriendo.

El gesto que muestra cuánto están sufriendo en medio de todo los hijos de Shakira y Piqué

Así, se ha captado que después del juego, en un momento que compartieron ambos hermanos, estos se abrazaron con toda su fuerza. Y quién más sino Jordi Martin, quien algún día, es claro, escribirá la crónica de esta separación y la hará un best - seller, fue el que compartió el momento.

“Desgarrador”, “Los que más sufren siempre serán los niños”, “Que triste 😢 esas son las consecuencias de un hogar roto de la peor forma. Si El solo la hubiera dejado por q No hay amor entonces es comprensible pero no de la forma tan ruin como se destruyó ese hogar . Ha sido todo humillante y bajo lo que han hecho de parte del Ex y su familia”, son algunos de los comentarios ante tal gesto.

Los niños por ahora iniciarán una nueva vida en Miami.