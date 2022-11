Por culpa de un error Carolina Soto quedó paralizada en ‘Día a Día’ preocupando a sus fans

Los fans de Carolina Soto tuvieron motivos de sobra para quedar preocupados ante la actitud que tuvo durante la transmisión del matutino ‘Día a Día’, espacio en el que siempre ha demostrado su espontaneidad, así como su participación siempre muy activa.

Por eso, una vez que durante uno de los más recientes programa esta dinámica presentadora generó preocupación debido a su actitud tan pasiva en la que no se movía de su asiento y todo por un error que cometió en casa y no logró apreciar sino cuando ya estaba en frente de las cámaras.

A través de unas historias en su cuenta de Instagram, la colombiana explicó a sus fans que una vez que estuvo en el set de televisión se percató de que se había colocado dos zapatos diferentes y aunque la diferencia era imperceptible en la pantalla no así sucedía una vez que caminaba, ya que uno era más alto que otro y se notaría que había una irregularidad en su pose o manera de mover su cuerpo, ya que se iba a notar que cojeaba, por eso prefirió quedarse quieta.

Carolina Soto quedó paralizada ante las cámaras

“Ni siquiera salí de afán porque yo casi nunca vivo de afán para el programa. Madrugo mucho y llegó muy temprano, pero me falló el ojo, la vista. Yo cogí los dos, los metí en el bolso y me llevé un zapato de uno y otro de otro”, dijo Carolina Soto a través de las redes para así calmar a su fiel audiencia quien notó su cambio de actitud y el por qué durante el programa Día a Día no tuvo mucha participación, ya que se sentía muy incómoda.

Incluso, sus compañeros de trabajo se sumaron a estas historias en las que dejaron claro que a ellos también les ha pasado y aunque han recibido burlas del resto del staff, han salido adelante pese a sus errores, pero una vez que la presentadora aclaró lo sucedido, sus fans dejaron de preocuparse por su cara de malestar, pues a pesar de que lucía regia, no estaba cómoda con lo que estaba viviendo con su calzado que le impedía caminar con facilidad.