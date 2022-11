Las mejores pintas de los fans de Bad Bunny para sus conciertos en Colombia

Revelan las exigencias de Bad Bunny para dar un concierto. / Foto: Getty Images (Theo Wargo/Getty Images for Roc Nation)

Bad Bunny es un icono indiscutible en la moda, al punto de ser una figura que ocupa usualmente las portadas de importantes revistas como Vogue, ELLE y Harper’s Bazaar en sus diversas ediciones alrededor del mundo.

Ha llegado al punto de ser sido invitado a la importante gala del MET de este año, una de las celebraciones más importantes en la industria de la moda, y constantemente se puede ver como su estilo va evolucionando, haciendo de sus atuendos algo completamente andrógino.

Nunca ha cerrado su mente a usar piezas que sabe que causarán controversia gracias al machismo infundado en el género urbano desde siempre. Por eso no es descabellado afirmar que sus propios fanáticos hayan querido hacerle un tributo a su estatus de icono de moda, e hicieran hasta lo imposible por arriesgarse en sus pintas y dar lo mejor de sí para las tres presentaciones que Benito tenía preparadas para Colombia.

Incluso, se hizo viral una tendencia en TikTok e Instagram llamada ‘I’m Gonna See Bad Bunny Tonight’ o ‘Veré a Bad Bunny esta noche’ en español. Allí, los creadores de contenido mostraban el proceso de arreglarse para asistir al ‘evento del año’, y muchos otros mostraron toda su creatividad y sus ganas de resaltar con sus osadas elecciones.

Las mejores pintas para los conciertos de Bad Bunny en Colombia

Transparencias, prendas sugestivas como la propia música del cantante urbano, cuero, colores vivos, la latente tendencia Y2K, estampados alusivos a Bad Bunny y su estética y hasta disfraces de tiburón, fueron de los atuendos más llamativos que se vieron caminar por los estadios Atanasio Girardot en Medellín y El Campín en Bogotá, respectivamente.

Hay que tener en cuenta que durante los últimos años y desde que la vida post pandémica empezó a surgir, los conciertos se han convertido en espacios de moda donde los fanáticos y espectadores se producen de manera cómoda pero llamativa para estos eventos, como han sido el Festival Estereopicnic o el reciente concierto de Rosalía en Bogotá, como algunos ejemplos.

Por este motivo y desde PUBLIMETRO, hemos recopilado los mejores videos de los trends y los looks en redes sociales, que destacaron entre los seguidores del artista puertorriqueño y que se arriesgaron con sus estilismos y pusieron a volar su imaginación con la ropa.

Acá, algunos de los mejores videos que se crearon con el audio viral en redes ‘I’m Gonna See Bad Bunny tonight’:

