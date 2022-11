“Todos son iguales”: pillaron a Bad Bunny ‘cayendole’ a dos modelos colombianas

Bad Bunny flechó a muchos durante su esperado paso por Colombia, pero todo apunta a que el también salió flechado del país y por partida doble. Tras ver esto, las redes dicen que ni siquiera el artista de ‘Ojitos Lindos’ se salva de ser ‘uno más del montón’.

En redes sociales, primeramente, se volvió viral el comentario que Bad Bunny le dejó la modelo Sara Orrego, quién cuenta con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y TikTok, y que tras un comentario que le dejó a Benito, y que leía: “Hoy pagué pa verte” #BadBunny”, el decidió responderle.

De inmediato, la publicación se hizo viral en gracias a un comentario que otra cibernauta le dejó: “Yo creo que él te ve y se enamora”. Pues el propio Bad Bunny vio esta interacción y encendió la llama cuando le respondió directamente a este comentario afirmando: “Yo creo lo mismo”.

A las pocas horas este comentario acumuló likes en TikTok, y varios se dieron cuenta que Bad Bunny fue más allá y le dio me gusta a una de las fotografías de la modelo.

Pero si ella se creyó especial, que se vaya bajando de esa nube

Desafortunadamente para ella, su ‘romance’ con Bad Bunny se vio interrumpido pues en su concierto de Bogotá otra modelo cautivó al artista quien estuvo en primera fila cantando todos los éxitos de su artista favorito, esta fue Mafe Romero.

En medio de su presentación en la capital de Colombia, Bad Bunny interactuó con sus asistentes, y la belleza de la presentadora lo atrajo desde lejos, después de hacer contacto con ella le preguntó: “¿Que a los hombres de Bogotá les gusta pegar cacho? Eso no me lo dijeron, me enteré ahora, aquí”.

Mafe Romero le dijo que sí con ademanes de cachos. El puertorriqueño le dijo “¿Tú estás segura de lo que dices?”, mientras ella se veía en las pantallas respondiéndole “claro”.

“Pero el tema no es ese. Yo estoy hablando de que no son celosos. Eso es aparte. Me sentí identificado cuando me enteré, pero no sé”, con esto terminó, enviándole un beso a la modelo

Muy feliz de este momento único que vivió, la presentadora de ‘Lo sé todo’ publicó el video que fue grabado de este momento en su cuenta Instagram, diciendo: “Mi primera conversación con mi futuro esposo, Ya él sabe que lo haré reír...Etiqueten a Benito para que me de ese beso TE AMOOOOO @badbunnypr #unveranosinti”.