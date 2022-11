¿Fracasó en su propia tierra? Carmen Villalobos sí convence actuando, menos a los colombianos

Hasta ahora no hay quien no se haya sentido identificado con Carmen Villalobos y su rol en ‘Hasta que la plata nos separe’.

Y es que la actriz, presentadora y modelo no ha parado de celebrar los éxitos que le ha propinado el papel de Alejandra Maldonado en esta producción, que en principio había sido estrenada por el Canal RCN en Colombia, y Telemundo en Estados Unidos, pero no tuvo el éxito que muchos esperaban.

Pero, una vez que se incluyó en Netflix, ésta despegó de forma tal que se posicionó en los primeros lugares de Latinoamérica de forma avasallante y sorprendiendo a quienes en principio no creyeron en ella en su tierra natal. Sin embargo, su público más fiel sí ha sabido expresar sus sentimientos hacía este proyecto que además la ha posicionado como una de las mujeres más sexys y talentosas de Colombia y que ha sabido traspasar fronteras con sus trabajos.

Carmen Villalobos sigue siendo apoyada y admirada por sus fans

“Ya he visto 4 veces la novela HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE y siempre me quedo con más ganas de Rafael y Alejandra”, “Estoy viendo hasta que la plata nos separe!! Me encantaaaaaa no puedo apagar la TV”, “Tú eres la mujer más hermosa de Colombia”, fueron algunos de los comentarios positivos que recibió Carmen Villalobos en su reciente publicación en Instagram en la que, pese a que no habla de ese proyecto que ha sido un “boom” en la plataforma streaming da muestra de lo impactante que ha sido para cada uno de los que ha podido disfrutarla.

Por si fuera poco, la actriz celebra el hecho de que esta historia haya trascendido y que sobre todo marque un antes y después en su carrera, ya que luego de Café con aroma de mujer, ella no había sido tomada en cuenta para una trama similar en la que ha podido demostrar que sí es exitosa, talentosa y que esto sea valorado lejos de su país natal en el que aún hay quienes se mantienen incrédulos ante su proyección.