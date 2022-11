Critican a Mabel Moreno por querer opacar la belleza de Laura Londoño en su reencuentro

Hace tan solo unos días que Carmen Villalobos causaba furor en sus redes al mostrarse bailando de forma muy sexy junto con Mabel Moreno, pero en su reciente publicación estallaron los comentarios, pues se sumó Laura Londoño, completando así el cuadro principal de actrices que cautivaron en la nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’.

Y aunque la mayoría solo tenía halagos para las tres actrices, también surgió un debate que dejó mal parada a Moreno, pues ésta salió caminando de forma desafiante, tanto que al mover su cabellera dejó ver que ella buscaba imponerse y opacar la naturalidad que tanto fue admirada de la protagonista de la exitosa serie de Netflix.

“Hermosas las tres pero Laura tiene un no se que de frescura y naturalidad que amoooo”, “Esa naturalidad de Laura”, “Mabelita Mabelita… te estabas confundiendo de carril o queriendo tapar a Laura…Sos una sombra fresca pero recordá que la sombra no tapa a la luz!”, “La de rojo súper natural las otras fingidoras”, “No que Laura y Mabel no se la llevan”, expresaron algunos usuarios tras el desfile imponente que incrementó los rumores de una nueva temporada de esta historia.

Mabel Moreno quiso opacar a Laura Londoño

“Que gran reencuentro! Un hermoso día de promoción con estas bellezas! Que felicidad saber que #cafeconaromademujer nos sigue regalando cosas maravillosas”, escribió Carmen Villalobos en su cuenta de Instagram, pero a pesar de ello, solo recibió miles de comentarios que despertaron el rumor de una posible pelea interna entre las actrices que llenaron de emociones a los usuarios de la plataforma streaming quienes la posicionaron en el primer lugar de vistas en Latinoamérica.

Además, con este reencuentro crecen los rumores de la posible segunda temporada que tanto están esperando los seguidores de estas tres mujeres quienes han demostrado que con el paso de los años lucen cada vez más bellas.