¿Sí es una mamera trabajar con ella?: famosos hablan sobre su experiencia con Laura Acuña

Laura Acuña no es ajena a estar metida en medio del ojo del huracán, y recientemente las criticas han sido bastante severas en su contra, tachándola de ser una ‘lavadora de plata’, gracias a escándalos que la asocian con su pareja (o expareja) sentimental.

Como si fuera poco, desde hace algún tiempo varios de sus colegas en los medios y lugares donde ha trabajado, presuntamente, no han dado buenas críticas sobre la actitud y el comportamiento de Acuña siendo tildada de ser ‘grosera, altanera y prepotente’.

Incluso, la reconocida periodista de entretenimiento Graciela Torres, mejor conocida como “La Negra Candela”, encendió una fuerte polémica a traves de redes sociales, cuando hizo un escrito para su página web “Pasa El Chisme”, afirmando que Laura Acuña no era muy querida por sus compañeros.

Las palabras de “La Negra Candela” voltearon las criticas peor en contra de Laura, pero parece que ahora el equipo de “La Red” ha querido lavarle la cara a la presentadora de ‘La Voz Senior’ y han lanzado un reportaje donde buscaban desmentir todas las afirmaciones y críticas que ha habido en su contra.

Famosos hablan de su relación con Laura Acuña

Entre los varios famosos que opinaron sobre Acuña, se encontraba Shela Aguilera, quien afirmó que dijo que Laura Acuña “es una persona alegre y profesional”. También mencionó que “ha sido una experiencia muy agradable y una sorpresa compartir con ella los días laborables y que muchos niños, cuando presentaba La Voz Kids, querían salir al escenario solo si ella estaba allí”.

Por su parte, Mario González, director del concurso, dijo que Laura Acuña “parecía siempre haber pertenecido al canal” Resaltando su profesionalidad y agregó que “era una alegría para todo el mundo por su buena disposición y dulzura”.

Además, los testimonios del coordinador de vestuario y de una empleada de servicios generales aportaron a la versión contraria de “La Negra Candela”. Alfredo Bautista dijo que se había convertido en una parte importante de su vida: “Tenemos una relación de ‘llaves’ y somos partners, le doy ideas y ella me da ideas”, añadió.

Emerson Aldana la llamó “una guerrera”, “Hemos estado en Turbo, hemos caminado por montañas, y siempre está de muy buen humor”.

Todos resaltaron cualidades de la presentadora, contrastando con las declaraciones que ‘La Negra Candela’ dio en su historia.

Laura Acuña reveló que posee una costosa colección de zapatos

Laura Acuña ya se autoconsideró una obsesiva por el calzado, una pasión que no muchos le conocían pero que ahora salió a la luz gracias a su entrevista en el programa ‘The Suso’s Show’. Allí, la presentadora contó en exclusiva por su amor por estas piezas y habló de la extensa colección que tiene en casa. Hasta Suso le sacó algunos de sus zapatos para comentar acerca de ellos.

En un momento, Suso empezó a sacar los empaques en los que Laura Acuña guarda sus tacones y que son los mejores para una óptima conservación. “Tacones mejor empacados que yo”, dijo el comediante.

Así fue como la presentadora que ha sido acusada de ser participe del supuesto lavado de activos del que es sería parte su esposo, según afirman en redes, empezó a declarar su gusto por el calzado de tacón en general.

“Amo los tacones. Son mi debilidad. A mí la ropa y los bolsos no me trasnochan tanto; nada de lo que normalmente les gusta a las mujeres. A mí lo que me trasnocha son los zapatos. Los tacones me parecen alucinantes”, confesó la modelo que justamente ha sido imagen de varias marcas en Colombia.

Fue así como el humorista mostró varios pares de la presentadora, a quien se le vio muy feliz pues ella no tenía ni la menor idea de que uno de sus mayores gusticos iba a ser mostrado en esa entrevista del programa de Caracol Televisión, canal que le ha abierto las puertas a la polémica Marbelle, y quien Acuña le dio una calurosa bienvenida.