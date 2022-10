Laura Acuña reveló que posee una lujosa y costosa colección de calzados

Laura Acuña ya se autoconsideró una obsesiva por el calzado, una pasión que no muchos le conocían pero que ahora salió a la luz gracias a su entrevista en el programa ‘The Suso’s Show’. Allí, la presentadora contó en exclusiva por su amor por estas piezas y habló de la extensa colección que tiene en casa. Hasta Suso le sacó algunos de sus zapatos para comentar acerca de ellos.

En un momento, Suso empezó a sacar los empaques en los que Laura Acuña guarda sus tacones y que son los mejores para una óptima conservación. “Tacones mejor empacados que yo”, dijo el comediante.

Así fue como la presentadora que ha sido acusada de ser participe del supuesto lavado de activos del que es sería parte su esposo, según afirman en redes, empezó a declarar su gusto por el calzado de tacón en general.

“Amo los tacones. Son mi debilidad. A mí la ropa y los bolsos no me trasnochan tanto; nada de lo que normalmente les gusta a las mujeres. A mí lo que me trasnocha son los zapatos. Los tacones me parecen alucinantes”, confesó la modelo que justamente ha sido imagen de varias marcas en Colombia.

Fue así como el humorista mostró varios pares de la presentadora, a quien se le vio muy feliz pues ella no tenía ni la menor idea de que uno de sus mayores gusticos iba a ser mostrado en esa entrevista del programa de Caracol Televisión, canal que le ha abierto las puertas a la polémica Marbelle, y quien Acuña le dio una calurosa bienvenida.

Las marcas de zapatos que Laura Acuña tiene en su colección

Entre varios de sus pares, unos Carolina Herrera llamaron la atención, ya que esta es una de las marcas internacionales más conocidas en el mundo. Aunque ese no fue el par más vistoso.

Entre la colección aparecieron unos de una marca rusa, y Laura Acuña decidió contar la historia de ese exclusivo par que dejó suspirando a muchos.

“La historia de esos tacones es demasiado. Eso es ruso y me los trajo mi hermana. Los amo y los tengo en la caja porque son muy difíciles de conseguir. Le pedí el favor que me los trajera y le tocó voltear mucho. Me los trajo con la caja porque me gustan muchísimo”, dijo Acuña.

Como dato extra, Laura contó que, en la cuarentena, ella se los seguía poniendo, aunque no pudiera salir. “En pandemia me hacían tanta falta, que me los ponía para andar por la casa”, afirmó.