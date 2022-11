La dejó en evidencia: esto fue lo que dijo Andrea Serna sobre Carolina Cruz

La reconocida y querida presentadora, Andrea Serna, recientemente hizo una sesión de preguntas y respuestas a traves de un live por medio de su cuenta personal de Instagram. Gracias a una pregunta que le hicieron, Serna dio algunas declaraciones sobre su colega, Carolina Cruz.

Andrea optó por darle respuesta a una pregunta que un seguidor le hizo, si bien a pregunta no iba relacionada con Cruz, fue Serna quien metió el nombre de la otra presentadora en la colada, revelando así un detalle que no se sabía sobre ella hasta ese momento.

¿Qué dijo Andrea Serna en detalle sobre Carolina Cruz y que la llevó a mencionarla?

Uno de sus seguidores le cuestionó por medio de esa dinámica, si ella (Andrea Serna) si era organizada y ella respondió con la misma franqueza y tranquilidad que tanto la caracterizan: “Sí, lo normal”.

“Ahora no soy Carito Cruz, que planifica sacar todo, doblarlo todo y volver a colocarlo con precisión. No soy así”, afirmó la querida presentadora, revelando este detalle de la personalidad de su amiga y compañera de canal.

Cabe resaltar que las presentadoras han trabajado juntas desde hace muchos años y lo han hecho en varios medios, entre ellos los más importantes de la televisión colombiana: RCN y Caracol.

Estas fueron las palabras de Andrea Serna sobre Carolina Cruz:

Carolina Cruz dijo que se escondió para llorar y desahogarse

Fue durante el viernes 28 de octubre de 2022, cuando Carolina subió varias historias a su cuenta de Instagram, para contar lo que sucedió en la fiesta de Halloween que se hizo para su fundación, donde estuvieron presentes 19 niños con problemas de salud que viven en la capital colombiana.

Cuando Carolina escuchó las historias no pudo evitar entristecerse por completo sintió mucha tristeza, pues ella solo puede y está ayudando a 67 niños en Colombia, 19 de ellos en Bogotá, sin contar el resto de pequeños a nivel nacional que se encuentran en las mismas condiciones:

“Es el más mínimo porcentaje de población infantil, en Colombia, que tiene este tipo de situaciones, circunstancias médicas y patologías. Traté de ser lo más fuerte que pude, pero cuando empecé a escuchar a estas mamitas hablar y contarme su historia, me destruí. Me destruí por completo, ya no aguanté más y fue mucho más fuerte que yo…”

Después, la presentadora contó cómo se sintió al ponerse en el lugar de estas madres cabeza de hogar y de sus pequeños:

“Pienso en esas mamás, que se tienen que levantar todos los días, con fe, buena actitud, buena energía y ver a sus chiquitines, en una circunstancia de salud difícil. Que, además, no sean atendidas ni escuchadas, estén solas. Es duro y eso es lo que llegamos a hacer nosotros como fundación. Me dolía, porque es una forma de ‘aterrizar muy fuerte’, mi fundación me aterriza todos los días de mi vida, porque se nos olvida que tenemos a nuestros hijos perfectamente sanos y bien. Y que nosotros estamos bien…” relató.

De igual manera, Carolina explicó por qué se afectó y rompió en llanto en medio del evento y delante de las familias:

“Estuve un poquito sensible, traté de estar muy fuerte, al comienzo me tocó meterme en un huequito, a llorar, porque no quería que las mamás me vieran llorando, ni los chiquiticos. Pero después, no me aguanté y dije: – Bueno, las mamás nos exigimos mucho y nos damos muy duro, porque pensamos que podemos con todo. Y no siempre podemos con todo. Y está bien no poder con todo, está bien llorar, está bien hacer catarsis, está bien sentirse cansada, está bien sentirnos agotadas en algún momento. Porque somos humanas, no superhéroes”.