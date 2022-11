Hija de James Rodríguez indignada por deseo de Gabriel Coronel de tener hijos con Daniela Ospina

Desde que se conoció que Daniela Ospina y Gabriel Coronel se unirían en matrimonio hubo alguien que al parecer no está muy de acuerdo con esta decisión: Salomé, la hija que la deportista tuvo con James Rodríguez.

Y es que a pesar que la convivencia con el actor ha sido amigable, la jovencita que ha destacado por sus habilidades para el baile, no estaría muy a gusto, pues no oculta su malestar ante las decisiones que su madre está tomando con su nueva pareja. Por eso, no es de extrañar su reacción ante la dinámica con ‘La caja de preguntas’ en la que indagaron sobre el deseo de tener hijos con la modelo.

Ante esto, la hija del futbolista reaccionó indignada sobre todo, porque Gabriel indicó que por lo menos quiere tener 3 hijos mientras que Daniela contestó que 1 y la pequeña no quiere ninguno, pues su gesto fue de total rechazo lo que reforzó los rumores de que ella no está contenta con esta relación.

Salomé no quiere más hermanitos

“Ay no, primero hagamos efectivo ese matrimonio y después si hablan de eso”, “La cara de Salomé , lo fue todo”, “Esta claro que Salomé no quiere más hermanitos”, “Salomé ya marca territorio”, “Salomé hace con sus manos lo que deben hacer para tenerlos”, “La cara de Salomé”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras las respuestas que dio Gabriel Coronel sobre el tener hijos con Daniela Ospina una vez que se casen.

Y es que la jugadora profesional de voleibol tampoco es que esté muy clara con ello, pues al parecer ella quiere seguir disfrutando de su relación y de su hija que le ha regalado tantas alegrías con lo que sería su profesión como bailarina o coreógrafa, pues ella no ha dudado en apoyarla en todo momento. Ahora solo queda esperar que se oficialice la fecha de su matrimonio para así luego determinar si se extenderá la familia, porque por ahora, la hija de James Rodríguez no quiere.