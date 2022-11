Actor de ‘Hasta que la plata nos separe’ dejó que su hijo le cortara el cabello y tuvo problemas

Sebastián Martínez se ha convertido en uno de los actores más populares debido a su protagonización en ‘Hasta que la plata nos separe’ que se estrenó en Netflix y es un éxito de vistas en Latinoamérica.

Desde entonces, su número de seguidores se ha incrementado, hasta el punto de que no hay quien no esté atento a sus publicaciones que resultan muy divertidas para sus seguidores, ya que gran parte del tiempo, muestra cómo es su convivencia con familiares e incluso con su esposa e hijos.

Es así como se conoció que Amador, quien es el único retoño que tiene con la también actriz y exreina de belleza, Kathy Sáenz, le dio por probar sus habilidades como barbero con su padre y éste más allá de dejar un peinado acorde a su estilo lo logró dejar un poco irregular, tanto que luego el actor paisa debió ir a la peluquería para evitar tener problemas con su apariencia, pues aún se encargaba grabando escenas para la exitosa serie streaming.

Sebastián Martínez, protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’ fue ‘trasquilado’ por su hijo

“Quedé muy trasquilado, tocó venir donde el propio... ¿quedé muy trasquilado gracias a quién?”, fue lo que dijo en su historia de Instagram el actor de ‘Hasta que la plata nos separe’ quien se hizo viral tras esta divertida imagen con la que demuestra además la complicidad que tiene con su hijo con quien disfruta estar la mayor parte de su tiempo libre.

Además, luego de su nuevo look, éste pudo seguir con sus grabaciones en la serie que le ha propinado tanto éxitos y reconocimientos que ha podido disfrutar con su hijo quien está siempre atento a su carrera y compromisos, pero aunque quiso que su padre luciera bien tras probar un nuevo corte de cabello, no quedó de otra que recurrir a los expertos y dejar que su apariencia volviera a la normalidad para seguir con sus labores, sin embargo, esto fue tomado con mucha jocosidad y por eso no dudó en publicarlo en las redes.