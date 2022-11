Para la actriz venezolana Juliette Pardau el formar parte de ‘Hasta que la plata nos separe’ ha sido fundamental para la consolidación de su carrera fuera de su tierra natal.

Es por eso que tras una gran cantidad de éxitos y halagos que ha recibido tras su rol como ‘La Pajarita’ ella también ha mostrado una realidad que le ha tocado vivir tras ser exitosa en un país que no es el suyo como los es la xenofobia. Y es que a pesar de que esta actriz ha sido muy reservada en su vida privada, ella no dudó en hacer saber a sus fans que no todo ha sido tan fácil, pues ha recibido múltiples ataques de quienes consideran que debe regresar a Venezuela.

A través de sus historias de Instagram, Juliette sorprendió a sus seguidores al revelar hasta el mensaje que le hizo sentir muy mal, pues ha sido la prueba más contundente que ha recibido sobre la xenofobia y que sin duda, más allá de obstaculizar su éxito, le da más fuerzas para seguir adelante estando lejos de casa.

Juliette Pardau recibió ataques a través de sus redes sociales

“Amiguita linda no te sientas ofuscada por las críticas de dejar a tu novio trampolín. En Colombia la gente no es boba como en tu país. Ya todos sabíamos que ibas por algo más grande jajaja. Eres una especie en reproducción masiva. Como tú hay 200.000 gallinas tratando de salir de la granja”. Este fue el mensaje que recibió Juliette Pardau, quien forma parte del elenco de ‘Hasta que la plata nos separe’ y quien ha ganado popularidad con su papel de La Pajarita.

La Pajarita de ‘Hasta que la Plata nos separe’, discriminada por ser venezolana Foto: Captura de pantalla

Con esto queda claro que el mensaje que recibió en sus redes es muy xenófobo y que no debe ser impedimento para que ella siga cosechando éxitos en su carrera fuera de su país. Incluso, ella que ha sido muy reservada con su vida, no dudó en publicar este mensaje y explicar a sus fans el por qué no suele mostrar nada de su vida personal en redes.

“La respuesta a por qué no muestro mi vida privada... ¿qué tal si la mostrara?”, escribió la actriz en la historia en la que a pesar de todo, ocultó el nombre del usuario que la atacó duramente por considerar que llegó a otras tierras para buscar pareja y luego de ello una nacionalidad que le permita estar más estable fuera de casa.