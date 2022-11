“La vieja más preciosa de Colombia”: alaban a influencer Daniela Salazar por verse ‘regia’ luego de tener bebé

Daniela Salazar, modelo, empresaria e influencer, acaba de tener a su primer hijo. Y tras once días de dar a luz, mostró una foto en la que ostenta toda su belleza y por eso la alaban.

Ella, pareja del creador de contenido Simón Pulgarín, está muy feliz por la llegada de su primer hijo. De 29 años, hay que recordar cómo ella ya era una estrella en el deporte.

Salazar ganó el Campeonato Nacional de Carreras en Rutas en 2009 y ha aparecido en videos de Manuel Turizo y Fonseca.

Igualmente, es muy amiga de Maluma. Ella vive con su esposo y su hijo en Medellín.

“La única que da a luz y se ve así de hermosa”

Salazar compartió hace rato una foto donde se le veía que recién había dado a luz. Está en el hospital, abrazando a su bebé.

“Llegaste tú amor delicioso!04/08/2022 Todo cambio, aquí en el cóctel de hormonas, y viéndote comer siento que se me explota el alma, y es un amor indescriptible es un amor que no es de este planeta así me hayan dicho mil veces " por fin vas a estrenar el corazón” va más allá de esoooo Auxiliooo🫠es lo más lindo, lo más retador, lo más delicioso de sentir.. y aquí vamos viviendo los días”, expresó, al comienzo de su post, narrando cómo ha sido su maternidad.

“Un diita a la vez, adaptándonos, aprendiendo y conociéndonos y eso no tiene precio! Gracias por elegirnos, gracias por llegar hasta aquí, Gracias por ser tu Pedro Pulgarin Salazar❤️Gracias por convertirnos en una familia real @soysimon te amo, no somos perfectos pero hemos soñado y trabajado mucho para lograr lo que hoy tenemos🫶🏽 Gracias porque la sonrisa más linda es la que le has sacado en un solo día a mi mamá @criscardenas4 🤤 Gracias a mis doctores que sin ellos nada hubiese sido posible, y a él mas grande de esta historia DIOS🙏🏽Y ahora si que comience esta aventura de aprendizajes 😍🐥🎢🏕❤️🦦🧑🏽‍🦱👶🏽👧🏽”, terminó de contar.

Pero esta foto, en agosto, contrasta con la que puso con maquillaje. Y causó revuelo.

Esto le ha ganado un montón de elogios y por eso se ha vuelto tendencia en Twitter y otras redes sociales.

“¿La mujer más linda de Colombia? Sin duda: Daniela Salazar! Ese rostro perfecto (con o sin maquillaje), su personalidad la hace aún más bella, UNA REINA.”, “Daniela Salazar se maquilla un día y se vuelve tendencia pq nadie se cree lo preciosa q es esa mujer”, “Daniela Salazar es posiblemente la vieja más preciosa de Colombia en todos los sentidos, pero lo mejor de todo es que es como si no se diera cuenta, no presume, no se mete en problemas, vive su vida y no la de otros, el verdadero crush de mi vida ome”, son algunos de los comentarios elogiando a la influencer.