Impuesto a la ropa: no es culpa de Petro ni Zara se irá del país

Zara no se irá de Colombia.

El impuesto a la ropa, que prácticamente consiste en un borrador de decreto que subirá un 40% el arancel para las marcas de moda de fuera asusta a muchos. Pero no es culpa de Petro ni Zara se irá del país, como dicen algunos.

Porque de hecho, esto ya se propuso y se aplicó en el anterior gobierno. Si bien la medida tiene 15 días para recibir sugerencias, busca de todos modos fomentar una industria nacional bastante golpeada por la pandemia y el contrabando.

Y es más, la Cámara Colombiana de la Confección y Afines también celebró esta medida.

Ahora, hay voces en oposición que manifiestan que esto generará mayor desempleo, y además se premiará el contrabando, cuando lo que se busca es acabar con él. Esto, porque al encarecerse el precio, menos marcas existirán en este rubro y por lo tanto menos empleos.

Además, dicen que no se produce localmente la confección importada en su volumen de producción.

Hablan expertas

Por otro lado, y para clarificar el tema, expertas en moda como Carolina Agudelo, profesora de la facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes, y Diana Lucía Gómez, consultora de marca, expresaron sus opiniones al respecto.

“Estamos viendo esto de los aranceles disgregado, no como un sistema, que no tiene que ver solamente con un impuesto (es solo un punto de todo este sistema), pero con una apuesta de país que nos permita desarrollar esta industria”, expresa Agudelo, también al señalar que hay otros factores en la crisis de la industria que no tienen que ver con este impuesto.

Creo que la crisis de la industria relacionada con los textiles, las confecciones y todos lo relacionados, tiene que ver con la baja productividad, innovación y apuestas de investigación y desarrollo en las industrias. — Carolina Agudelo (@CA_materialista) November 3, 2022

“¿Realmente estamos capacitados para que nuestra industria supla las necesidades, que no solamente pasan por cubrirse, pero de identificación e interés por la novedad que envuelve la moda? Parcialmente”, explica.

Por su parte, Gómez expresa lo siguiente:

“Pa que entiendan la trampa del discurso: Les están haciendo sentir que Petro va a subir 40% el valor de la ropa que todos compran porque se inventó un impuesto de 40% a importaciones de todo lo textil. Pero ya hay un arancel de 40% desde 2021. Se va a ampliar su aplicación”, explica, aunque también queda a la espera de la efectividad de la medida en la industria nacional.