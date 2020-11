Varias marcas y formas de producir moda en Colombia se adaptaron, desde el comienzo de la pandemia, a las nuevas formas de consumo: el loungewear, por ejemplo, que ocupa los espacios de la casa como único reducto en el que por ahora muchas personas se desenvuelven. También la ropa de protección, nicho en el que Colombia es potencia, se ha exportado a varios países de Latinoamérica, Europa y por supuesto, el hemisferio norte del continente. Así ha evolucionado la moda colombiana en pandemia

Por último, el e-commerce, siendo una solución rápida para muchas marcas que ya no podían mantener su venta física, ha cambiado en cuanto a experiencia para el cliente y oferta. Por esta razón, mostramos varias propuestas que han logrado dar experiencias y beneficios distintos al consumidor de moda en Colombia.

Arturo Calle: moda de protección

Siendo la primera colección para público femenino- y de forma temporal, la marca lanza su primera colección antibacterial, conformada con telas que tienen una aplicación especializada compuesta de nanopartículas de plata y la tecnología de la vesícula esférica grasa, que han demostrado desactivar diferentes tipos de virus desactivados.

Prendas versátiles y de tendencia, con colores básicos, pasteles, estampados y líneas sofisticadas que se ven en chaquetas y tapabocas, al menos en su línea más adulta, son hechas de este textil que tiene la tecnología de la empresa suiza HeiQ Viroblock, desarrollada a su vez por Asitex.

“Lo realmente innovador es la vesícula de grasa que logra atraer al virus que no permite que la plata lo penetre y el virus así, entra hasta el centro y destruye los iones de plata”, explica a Publimetro Pilar Medina, gerente de diseño de Arturo Calle. Desde que comenzó la pandemia se hicieron varios desarrollos y se hicieron varias pruebas para tener una colección que también está para jóvenes, niños y para el sector tradicional masculino.

La marca también aclara que las prendas antifluido no permiten que el líquido penetre, pero las prendas antivirales eliminan el virus. Así mucha gente se puede ahorrar el incómodo paso de lavar y desinfectar las prendas.

E- commerce: de la especialización hacia la experiencia

Varias plataformas de moda han lanzado sus propias páginas de e-commerce para que el consumidor acceda de inmediato a los talentos que visibilizan. Esto ha pasado con Inexmoda en su portal de MarketPlace de Mercado Libre, en Bogotá Fashion Week con Soyhelena.co y con Expoartesano.

Pero también, marcas que solo se dedicaban a un producto han mostrado otras maneras de vender, como pasó con Galax, que ahora vende medias de tendencia, con patrones gráficos y temáticos, de tendencia y cuya cobertura alcanza a más de 580 municipios.

Por otro lado, para diseño de autor, en portales como FROW, donde se ven los mejores y nuevos talentos en este rubro, hay juegos donde se pueden combinar los looks y también diseñar una prenda de forma virtual, siendo este uno de los pocos en brindar otras experiencias al consumidor y así, visibilizar nuevos talentos.

“Queremos lograr a través de los juegos y manera lúdica tener experiencias interesantes de moda y conectar a los consumidores que no quieren solo comprar y ya. Para el juego de diseño metimos diferentes texturas, siluetas, estilos y estampados para diseñar su prenda y mezclarlo con el tema de las prendas que hay ahí. Y queremos que pasen muchas más cosas. El próximo juego, que queremos tenerlo antes de que acabe este año, deseamos que sea multijugador, ir subiendo de niveles como jugador, etc. Una experiencia completa para ir creando tableros y subiendo niveles para tener premios y puntos dentro de la plataforma, que se convierten o en dinero que pueden gastar ahí o en cosas para seguir jugando”, le explica a PUBLIMETRO Pilar Luna, curadora principal de la plataforma.

En otras plataformas como Moda Lab, por ejemplo, se personalizan experiencias a través de cápsulas y sugerencias para idear el estilo de los clientes, sea con productos de calzado, bisutería e incluso hogar.

La plataforma, que se estrenó este 2020, cuenta con piezas de Laura Cepeda, Verdi, Lobo Rosa y Palma Canaria, que pasan de ser obras de diseño a propuestas con las que puede jugar el consumidor para armar su propia imagen virtual. Esta y otras plataformas luchan, en el país, por dar al usuario de moda una experiencia que vaya más allá de hacer un click y generar algo más que una simple transacción y vivencia de compra.

3 preguntas a.. María Paula Bohórquez

Curadora de la plataforma Helena (Soyhelena.co)

-¿Qué experiencias pueden darle al consumidor más allá de la compra de productos?

La experiencia que tendrán los consumidores al entrar al universo Last But not Least Outlet ingresando a soyhelena.co, será encontrar en un mismo lugar a los talentos nacionales más importantes. Con una curaduría de piezas especiales y representativas de cada marca realizada por el Bogotá Fashion Week junto al consultor internacional Fabian Hirose a precios espectaculares y una dinámica de búsqueda que le facilitará encontrar los productos de acuerdo a su interés particular con las opciones de filtros y segmentación que se diseñó especialmente para la herramienta.

Así mismo podrán realizar listas de deseos, compartir en tiempo real vía whatsapp, twitter o Facebook y lo más importante, sumarse a las soluciones que promueven en colectividad el desarrollo del mercado de moda en Colombia.

-¿Cuál es el diferencial que esperan tener frente a otras páginas de e-commerce en Colombia?

Para nosotros es fundamental poder leer el comportamiento del sector y desde ahí aportar soluciones estratégicas para solventar las necesidades tanto de la oferta como la demanda. Es por tal motivo que creamos un universo con una curaduría muy especial y generando un abanico de opciones que le permita al consumidor afianzar su relacionamiento con la moda y el talento local a precios únicos que no encontrarán en otros lugares.

Nuestro objetivo no solo de activar la caja registradora de los diseñadores y darle vida y uso a las prendas que tienen en stock debido a la pandemia, sino abrir las puertas de la industria de la moda local a nuevos consumidores, que puedan encontrar piezas especiales y únicas a precios accesibles y desde ahí crecer como industria colectivamente.

-¿Cuál es el enfoque que dan a las marcas emergentes para poder ampliar sus negocios?

Para las marcas emergentes, esta es una herramienta que les permite comercializar dos líneas de producto. De temporada y fuera de temporada en Outlet, con el fin de rotar todo su inventario.

De igual manera se convierte en vitrina de exhibición de la marca y una plataforma que los ayuda a vincularse al ecosistema digital si aun no cuentan con un e-commerce propio.

