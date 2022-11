“Los Croydon son pa’ pobres”: el clasista comentario que indigna en redes sociales

En Twitter salieron con el brillante comentario de que los tenis Croydon eran para personas pobres, despreciando así una de las zapatillas más populares del país. Tal y como pasó con la marca Koaj, a la que también le pusieron este sesgo clasista.

Esto, surgido debido al revuelo que causó la desinformación sobre el arancel del 40% a importaciones, donde cabría la ropa. Que a propósito: ya estaba desde 2021, sino que se amplía su aplicación y es una medida proteccionista que se hace efectiva en este gobierno.

A lo que implica pensar en la industria nacional y sobre todo, en las marcas de moda nacionales. Y en medio de la conversación, claro, han surgido Koaj, Arturo Calle y Croydon, una marca que muchos recuerdan con cariño por sus buenos precios, diseño y durabilidad.

Un tuitero hizo este comentario, al respecto, que se hizo viral:

“Ninguna persona elige unos Croydon, seamos sinceros. Unos Croydon se adquieren por física y solemne pobreza”.

Ninguna persona elige unos Croydon, seamos sinceros.



Unos Croydon se adquieren por física y solemne pobreza. — Juan Carlos Mejía (@probablementejc) November 3, 2022

Defendieron de una la marca

Y claramente, ante el clasista comentario, la gente le saltó encima, defendiendo a una marca que incluso ha hecho concursos de diseño y ha sacado piezas innovadoras.

“Hace 3 años tengo estos Croydon y la verdad es un calzado excelente, no son costosos, su calidad es muy buena. Prefiero ser pobre pero no dejar de comer y hacer lo que me gusta y no tener que comprar unas botas de 300 mil pesos”, le dijo un tuitero mostrando su calzado.

Hace 3 años tengo estos Croydon y la verdad es un calzado excelente, no son costosos, su calidad es muy buena. Prefiero ser pobre pero no dejar de comer y hacer lo que me gusta y no tener que comprar unas botas de 300 mil pesos. pic.twitter.com/4z7etqkruR — Víctor Manuel Suárez (@vmsuarez88) November 3, 2022

Otros, por el contrario, muestran que el desconocimiento ante una buena marca hay un sesgo enorme de pretensión. Y se lo hicieron saber a esta persona.

“Este comentario demuestra que la gran enfermedad del colombiano se llama arribismo”, “Los Croydon son una chimba y me paro a cuchillo con el que sea”, son algunos de los comentarios para defender estas zapatillas tan icónicas.