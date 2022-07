Las periodistas señaladas de ser las más detestablemente clasistas y racistas de Colombia

Paola Ochoa vuelve a la carga. No por su profundo e incisivo trabajo periodístico, sino por sus prejuicios raciales y de clase social. Esto, al tratar con condescendencia a Leonor Zalabata Torres, lideresa social Arhuaca, quién será embajadora ante la ONU en Nueva York.

Ella fue entrevistada en Blu Radio, y pues, entre otros temas, aseguró que se enfocará en tres puntos principales a defender ante la Organización Naciones Unidas: paz, justicia social y justicia ambiental.

Nombran a tres indígenas en casos importantes.



Paola Ochoa: necesito ser racista. pic.twitter.com/eaYG4Vtfaw — María F. Fitzgerald (@MarFFitzgerald) July 19, 2022

Sin embargo, en medio de la conversación, la periodista Paola Ochoa sólo preguntó esto (de entre todas las preguntas que podría hacerle).

“En la ONU (...) la lengua del diálogo, de la comunicación, es el inglés. ¿Usted habla inglés?”.

“No, no hablo inglés. Hablo el arhuaco y el español que es la lengua de comunicación que tenemos”, le respondió la nueva embajadora.

Al menos (ahí sí) intervino Néstor Morales.

“Le voy a sugerir muy respetuosamente que cuando le hagan preguntas como esta que le acaba de hacer, Paola, usted dice ‘para eso en las Naciones Unidas hay traductores’. Y eso está lleno de embajadores que no hablan inglés. Así que no se preocupe. No me parece que eso sea lo más importante”.

Paola Ochoa no solo ha demostrado ser elitista, racista, xenófoba y la periodista más tonta de Colombia. Sino que además intentando hacer daño no se da cuenta que queda aún más en ridículo y creo que hasta se siente orgullosa por eso. Da tristeza. pic.twitter.com/L7AvCUNz0g — Wally. (@MeDicenWally) July 19, 2022

Y pues se generó la polémica: Aida Quilcue, senadora electa de la República de Colombia por la Circunscripción Especial Indígena del Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS, calificó la pregunta como parte del racismo estructural.

“Le recordamos a Paola Ochoa que el Español hace parte de los idiomas oficiales de la #ONU. Por lo tanto, preguntarle a la nueva embajadora @LeonorZalabata que si habla inglés para poder asumir el cargo, hace parte del racismo estructural que debemos acabar”.

Pero esta no es la primera vez de Paola Ochoa y de otros compañeros

Ochoa ya había sido racista con la vicepresidenta electa, Francia Márquez. Esto, cuando dijo de ella lo siguiente: “Le va a tocar nombrar a un hombre porque si llega a poner una mujer se va a ver muy mona, muy maja, muy estrato seis, comparada con Francia”, afirmó.

Le tocó disculparse sólo ante la presión, claro. Pero otros periodistas no se han disculpado.

Claudia Palacios

Ya había dado muestras de amplia xenofobia y aporofobia con su columna sobre las mujeres venezolanas, “Paren de Parir”. Y entonces, volvió a dar muestra de su desconocimiento sobre el concepto “Vivir Sabroso”, que viene de la filosofía de la afrocolombianidad, incluso plasmada en la academia.

En CMI, en la noche, ella le preguntó lo que haría en su nuevo cargo. Pero de esta manera:

“Usted se va a mudar a la casa vicepresidencial, a una cuadra del Palacio de Nariño, o si eso no hace parte de lo que usted denomina ‘vivir sabroso’”.

Vivir sabroso es vivir en dignidad, es vivir en paz, es vivi sin miedo. Entrevista para @CMILANOTICIA #LaNuevaHistoria pic.twitter.com/oIgdh25jxC — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 22, 2022

Francia se tomó el tiempo de responder y dice: “Yo no creo que se refiera a tener una casa, gracias a Dios tengo una casa digna. Entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida y me dan una casa presidencial estoy ‘viviendo sabroso’, estás muy equivocada. Eso es parte del clasismo de este país si lo miras desde este lugar”, enfatiza.

La vicepresidenta invita a reflexionar a Palacios y continúa: “Te invito a reflexionar qué significa ‘Vivir Sabroso’ para el pueblo negro, en sus entrañas, dentro de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, a vivir con dignidad, a vivir con garantías, y derechos, entonces cuando me colocas que voy a ‘Vivir Sabroso’ porque voy a vivir a la casa vicepresidencial, seguramente estás muy equivocada”, le dijo.

“Vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa. Que tuviera las garantías de seguridad para vivir en mi propia casa, y tal vez no con un poco de gente armada, porque eso no es vivir bien, ni es vivir sabroso, estar todos los días con treinta personas armadas, no es que sea sabroso”.

Medio descolocada, la Palacios le dice que quería aclararle que “entendió mal” sino que era una manera de preguntarle si iba a ocupar la casa vicepresidencial. Francia no cayó en el truco.

“Esa es una pregunta diferente a lo que me planteaste al inicio. Yo no hice esto por un cargo. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi Yolombó, en mi comunidad. Ojalá hubiera podido seguir en mi territorio tranquila, sembrando la tierra”.

Francia también dice que salió de allí por la violencia que han vivido muchos colombianos. Y que por eso quiso ocupar el poder. Aún no sabe dónde vivirá y lo consultará con su familia, expresa.

