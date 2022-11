El video que muestra que Piqué ya le fastidiaba hasta jugar con sus hijos

Más allá de las críticas que han surgido tras la separación de Gerard Piqué y Shakira, que lo han ubicado como el hombre más infiel y desleal, sale a la luz otra prueba de que además no era tan buen padre.

En la cuenta de Instagram de la colombiana aún existen publicaciones en las que se aprecia al futbolista cuando demostraba que sentía amor por la artista, así como por Milan y Sasha, sin embargo, tras conocerse todos sus engaños, hubo quienes se pudieron percatar que éste ya no tenía el mismo ánimo incluso hasta para jugar con los pequeños.

Su voz de fastidio, así como su muy poca participación en sus juegos denotan lo aburrido que ya estaba de continuar mostrando algo que ya no sentía. Esto alarmó a los fans de la intérprete de ‘Monotonía’ quienes alegan que lo mejor que le ha pasado es haberse alejado de este hombre.

Piqué se muestra apático ante juegos con sus hijos y Shakira

En el video que aún Shakira tiene publicado en su feed de Instagram se muestra lo que sería una tarde de juegos con un globo que formaba parte de un “campeonato” que se habían inventando con tal de pasarla bien y honrar la presencia de su padre Gerard Piqué quien sirvió de árbitro, pero que no se compenetró mucho en cada jugada.

Además, se puede apreciar cómo éste ni siquiera se levantó, que su voz era de aburrimiento y sobre todo ignoró en todo momento a la cantante quien se quejaba de tantas normas que quizás fueron editadas para poder publicar el video y que no se notara el malestar o mal carácter del español.

A este material no le faltaron las críticas y demás comentarios en contra de su actitud y falta de respeto hacía sus pequeños que no tienen la culpa de lo que sucede en la relación entre él y la artista. “Ya bórralo de tu vida ….y consíguete un hombre maduro , donde no pierdas mas tu tiempo”, “Que hombre tan aburrido”, dijeron en las redes.