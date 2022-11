Revelan que Piqué tiene toda la intención de lucir feliz solo para vengarse de Shakira

En redes sociales aún se generan debates sobre la relación entre Clara Chía y Gerard Piqué. Las opiniones han sido muy diversas, pero cada vez toma más fuerza la idea de que el futbolista está actuando de forma muy vengativa en contra de su ex y que el amor no existe en su actual relación.

Incluso, hay quienes se han atrevido a argumentar que, por ahora, el español está viviendo su etapa de enamoramiento habitual, propia de la que podría darse cuando se está de luna de miel, pero que no es de extrañar que éste muy pronto saque las garras y deje ver su verdadera personalidad.

Es por eso que usuarios en Twitter generaron una matriz de opinión que para muchos es la más acertada que se ha hecho hasta ahora, pues revela que este jugador del Barcelona es muy inmaduro, egocéntrico y que se buscó como “reemplazo” a una mujer más sumisa que él pueda controlar o dominar y que no lo opaque tal y como quizás sintió que lo hacía Shakira.

Piqué solo busca vengarse de Shakira y no ama a Clara Chía

“Están en una etapa de luna de miel por supuesto que están felices. Piqué, el hombre-niño, tiene toda la intención de lucir feliz por vengarse de Shakira. Clara Chía tal vez en un año o dos estará feliz con una tarifa de separación de unos pocos millones por el trabajo duro”, comentó una internauta que alborotó las redes con su análisis sobre esta relación entre Clara Chía y Gerard Piqué que a su criterio nació solo por la sed de venganza.

De ahí que surgiera el famoso Plan que estaría planificando tanto el futbolista como la cantante quien ha sido más astuta, pues a través de la revelación de canciones que narran lo que ella vivió al lado de su ex, ella factura, mientras éste se convierte cada vez más en el hombre más odiado y que ha abandonado hasta sus negocios por estar pendiente de ver cómo hace enojar a la colombiana quien se crece ante tanta adversidad.