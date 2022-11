Piqué no se ha interesado por la salud del padre de Shakira: esta declaración lo comprueba

Durante estos tormentosos días en los que Shakira ha tenido que lidiar con las presiones emocionales tras la ruptura con Gerard Piqué y la salud de su padre William Mebarak, han surgido una gran cantidad de rumores que tienen muy molesta a la cantante.

Y es que una vez que su madre, Nidia Ripoll fuera interceptada por un periodista que la abordó sobre si Piqué ya había ido a visitar a su marido que está recluido en el centro hospitalario, ella respondió de forma amigable y solo sugirió que ella se la llevaba muy bien aún con él, pues a pesar de todo siguen siendo familia, ya que es el padre de sus nietos.

Sin embargo, esto fue malinterpretado por algunos medios que se dieron a la tarea de asegurar que el deportista en efecto había visitado a su exsuegro. Ante ello, la periodista Adriana Dorronsoro aseguró en ‘El programa de Ana Rosa’ que esto no había sucedido de esa forma, que por el contrario, que al jugador del Barcelona no le ha importado para nada la salud de William.

A Shakira le molesta que crean que Piqué está preocupado por su padre

“Para empezar lo que me dicen es que Shakira está muy molesta con que se esté diciendo que Piqué ha ido a ver a su padre porque no es que no haya ido a verle, es que directamente Piqué no se ha interesado por la salud del padre de Shakira”, dijo la periodista quien reiteró que la artista está muy molesta, sobre todo porque malinterpretaron la respuesta de su madre quien además no logró entender la pregunta que le hacían ya que se encontraba rodeada de una gran cantidad de personas quienes le impedían escucha bien sobre lo que se le preguntaba.

“Ella dice que son una familia porque siempre han tenido buen trato. Eso no tiene nada que ver con que él haya ido a visitar a su padre. Lo que quieren dejar muy claro es que no ha ido a visitar a su padre y ni siquiera se ha interesado por su salud”, añadió la periodista.

También se conoció que la barranquillera ha estado muy atenta a la evolución de la salud de su padre y el hecho de que quieran crear una empatía o cercanía de su ex con su padre no le agrada sobre todo, porque éste está más que nunca atento de su nueva novia Clara Chía.