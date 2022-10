¿Pillados?: Afirman que Piqué y Clara Chía escuchaban ‘Monotonía’

El escándalo de la separación de Shakira y Piqué ya lleva varios meses en boca de todo el mundo, y todo gracias a la infidelidad del futbolista con la artista colombiana; aun así, lo que más sigue generando conversación es la relación que ahora sostiene con su nueva novia de una edad mucho menor a la de Shak, la joven española Clara Chía, quien es insultada a diario en redes.

Ahora tras el estreno de su nueva canción con Ozuna, ‘Monotonía’ los ‘paparazis’ volvieron a han seguido al acecho tanto del jugador como en su nueva pareja, ya que tanto el video como la cancion dejan en evidencia lo que el futbolista le hizo pasar a la importante artista latina, y que gracias a él se acabó lo bonito de su romance.

Además, la prensa europea asegura que esta canción también puso mal a Clara Chía, y ahora la mujer que también es empleada de Kosmos, empresa de Piqué, ha decidido no regresar a laboral presencial sino ha preferido el home office desde el apartamento apartamento que comparte con Piqué y poder evitar a la prensa y la opinión pública.

Parece que Piqué y Clara Chía ya vieron el video de ‘Monotonía’

Se ha hecho viral un video en redes sociales, donde se asegura que Piqué y Clara Chía escuchaban y veían el video de la nueva canción de Shakira ‘Monotonía’, mientras iban en el carro. La reacción del jugador fue de completo enojo según se evidencia.

Aunque en el video no se puede apreciar con detenimiento si en efecto estaban viendo el video de Shakira, pero no esto no ha dejado a la imaginación nada y los detractores han decidido sus propias conclusiones.

Clara Chía está más refinada

Incluso, a pesar de las críticas que recibió ante su acción de querer avanzar en el carro sin importar a quien podrían lastimar, Clara Chía también recibió halagos sobre su belleza y lo linda y hasta tierna que aparenta ser. “Eres muy bella”, “Linda la muchacha”, “Que bonita es ella”, “Es hermosa y joven”, “Hermosa esta pareja”, “La verdad es que parece otra”, “Se ve más fina”, fueron los comentarios a favor que recibió en medio de todas las presiones que ha recibido solo porque los fans de Shakira están en contra de esta relación.