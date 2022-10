Se encuentra muy desconsolada: así reaccionó Paola Jara a la muerte de una mascota

La esposa de Jessi Uribe reveló por medio de una triste publicación de su cuenta de Instagram (@paolajarapj), donde confirmó el desafortunado fallecimiento de uno de sus pequeños perritos durante el mes de octubre.

Con una tristísima dedicatoria, la intérprete de ‘Mala mujer’ Paola Jara, le dedicó un sentido mensaje a su mascota, agradeciéndole por haber estado en su vida y por ser para ella “el señor de la casa”.

“Gracias por tantas enseñanzas, por tanto amor, por estrenarme el corazón con un amor único y diferente. Inolvidable, mi Coffe. Mi valiente, qué gran ejemplo me diste”, se lamentó la cantante popular.

Así de inmenso es el amor que Jara le tenía a su fallecido, pero leal compañero, que la cuenta de Instagram que les creó a sus perritos sigue intacta con los nombres de todos sus bebes; la cantante hizo todo lo contrario a lo que sus seguidores creían que iba a hacer: sacar de la colada a Coffe y dejar solo los nombres de sus otras dos mascotas, Mía y Turrón.

“Coffe☕️🐻 Mía🎀🦊 Turrón 🍬🧸”, se lee en el nombre del perfil de la cuenta “@coffemiayturron”.

Hasta este momento, la cuenta, supera los 50 mil seguidores, y tiene más de 100 fotos de los animalitos de la cantante. Es más, hace un tiempo fue viral el cuento de la buena vida que tenían estos animales, pues hasta con spa cuentan los peluditos.

Aquí una de las fotografías de uno de los perros de Paola Jara:

Paola Jara no pensó bien en su cambio de look

“Se ve más mayor con ese color”, “Se ve rarita”, “No parece Paola”, “Eso es una peluca, se nota”, “Pero que pasó después de...”, “A mi no me gusta este look”, fueron algunos de los comentarios que recibió ante esta publicación en la que se puede apreciar a Paola Jara dispuesta a asumir una nueva etapa en su vida sin dejar saber después de quién ella estaría haciendo un punto y aparte, tanto que hasta cambio de imagen.