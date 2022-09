“Ahora se parece a Nodal”: critican cambio de look de Jessi Uribe

Jessi Uribe se ha convertido en uno de los cantantes más polémicos no solo por su manera de actuar ante ciertas circunstancias, sino también por su manera de vestir sobre todo cuando luce pantalones muy ajustados o de cuerina.

Pero, recientemente recibió miles de críticas al mostrar un inesperado cambio de look con el que incluso lo llegaron a comparar con el cantante mexicano Cristian Nodal con quien casualmente compartió escenario hace unas semanas. Luego de ello, el cantante sorprendió a todos con su cabello en tono amarillo con el que solo logró comentarios en contra, pues hasta ahora a nadie le ha gustado esta nueva imagen.

“Talentoso mi querido Jessi , pero ese look no me gustó”, “Hola Jessi deja tu cabello natural. No me gusta ese cambio de look”, “Me encantas, pero ese Look nada que ver se parece como a Nodal. Eso no es lo tuyo Nene”, “Estás muy bello y Nodal también es un papacito pero ese pelo así no me gusta, lo prefiero negro al de siempre”, fueron los comentarios de sus seguidores quienes no estuvieron de acuerdo con su nueva apariencia.

Jessi Uribe recibe quejas por su cambio de look

Con esto queda claro que no todas las tendencias suelen encajar tan fácilmente en cada persona, para ello hay que tener el estilo y sobre la actitud para llevarlo, pero Jessi Uribe parece no temerle al cambio y por eso decidió mostrarse “diferente”, así el resto esté en contra.

Solo queda esperar si resistirá las presiones de este tipo de comentarios que van en su contra, pues son las fans quienes siempre deciden qué seguir o a quién apoyar y aunque él no responda o reaccione ante cada mensaje sí ha confesado en reiteradas oportunidades que se debe a su público y que siempre estará dispuesto a complacerlo, por eso queda esperar cuánto le durará este nuevo tono de cabello que hasta ahora ha sido rechazado por la mayoría de sus seguidores, por lo menos así lo expresaron a través de cada una de las publicaciones en las que mostró su nueva apariencia.