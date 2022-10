Los conciertos de Karol G son cada vez más extremos. Y es que en cada presentación siempre ocurren eventos inimaginables, sin embargo, en esta oportunidad la estrella urbana sorprendió al revelar que una mujer parió en su más reciente presentación.

Esto dejó atónito a más de uno, sobre todo, porque la artista al conocer que esto estaba sucediendo mientras ella cantaba el tema El Makinon, no dudó en buscar los datos de esta fan para luego visitarla y conocerla a ella y a su bebé. Y los más impresionante de todo es que ella asistió muy emocionada, ya que significa que su público es tan leal que no le importa ni siquiera asistir en ese tipo de condiciones a sus eventos.

Vestida con prendas oversize de cuero, llegó la intérprete de ‘Provenza’ al recinto médico en el que fue atendida por el personal que atendía a esta mujer que a pesar de no revelarse su identidad, no dudó en recibirla y presentarle a su pequeña que lleva por nombre Anahí. Todo ello quedó registrado en las historias de la cuenta personal de la artista.

Karol G fue a conocer a su “ahijada” que nació en uno de sus conciertos

En los videos se puede apreciar a Karol G muy feliz por este encuentro en el que conocería a su “ahijada”, pues para muchos ella debería ser la madrina pues nació en medio de la multitud escuchando sus éxitos en vivo. “Anahí, la bebé está increíblemente saludable y hermosa. Su mamita también y yo sin palabras. Feliz, bendecida y agradecida por las experiencias increíbles que Dios le suma a mi vida... Aquí estoy! siempre leal a la lealtad de ustedes”, escribió la colombiana en sus historias de Instagram.

¿Será la madrina? Mujer da a luz en concierto de Karol G Foto: Captura de Instagram

Ante ello, sus seguidores no dudaron en felicitarla por ese gesto que demuestra lo agradecida que está con el apoyo de sus fans, pero no faltaron algunos detractores que la criticaron por querer figurar. “Ahora lo registra como, Makinon Junior G”, “Pues!!!! No me parece tan chévere exponerse en embarazo!!!! Claro que si la chica se sentía plena pa’ ir ya fue su decisión, pero eso es falta de responsabilidad”, “No sabía que se podía entrar en estado de embarazo a un concierto”, “Me parece fantástico lo que hizo Karol ir a visitarlas y a conocerlas Dios te bendiga tu humildad y tu empatía hacia los demás”, expresaron en redes.