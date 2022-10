“Piqué no es bienvenido en Colombia”: fans apoyan el cambio que hizo Carlos Vives a ‘La Bicicleta’

Carlos Vives dejó claro que apoya de forma incondicional a su amiga y colega Shakira, pues en su reciente presentación en Bogotá, el cantante hasta modificó la letra del tema ‘La Bicicleta’.

Los asistentes aplaudieron el gesto que tuvo este reconocido artista quien no dudó en modificar el exitoso tema de la siguiente manera: “...Le gusta más la casa, que no pasen las horas. Le gusta Barranquilla....(y en lugar de mencionar)...”le gusta Barcelona...”, éste se quedó callado y gesticuló demostrando que no iba a seguir esa estrofa porque está seguro que la colombiana ya no desea estar más tiempo en España y muchos menos conviviendo bajo el mismo cielo que Gerard Piqué que la traicionó y cambió por una joven de 23 años.

Ante esto, el público lo apoyó, pues hay quienes conocen la cercanía musical y amistosa que hay entre ambas estrellas y por tanto esta sería una demostración amigable sobre el rechazo que siente hacía el deportista quien está haciendo sufrir a esta mujer que solo se ha dedicado a su familia y a su carrera.

Carlos Vives es ovacionado ante apoyo a Shakira

“Queda claro que Piqué no es bienvenido en Colombia”, “Toca que la canción diga: ‘Le gusta Barranquilla y le gusta Colombia’, ya que Piqué y Barcelona están fuera de la vida de nuestra Shaki”, “Que lindo Carlos. Te apoyamos Shaki, nuestra Colombia se respeta”, “Le gusta Barranquilla, y nunca más Barcelona es lo que debe decir ahora jajajaja”, esas fueron algunas de las opiniones que surgieron tras la estrofa que Carlos Vives prefirió ignorar en apoyo a su amiga Shakira.

Con esto, no solo da muestra de solidaridad, sino de un especial afecto que siente por la colombiana que al igual que él ha cosechado múltiples éxitos. Por eso, no podía esperarse menos de este artista quien además siempre se ha mostrado muy familiar y que apoya el amor y sobre todo la fidelidad.