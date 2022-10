Filtran las fotos en las que aseguran que Clara Chía copió a Shakira

Looks de Shakira tras su ruptura con Piqué por los que aseguran que se ve mucho más joven que Clara Instagram @shakira / @clara_chia_marti_fotos

Una vez más surgieron comentarios en contra de Clara Chía sobre la firme intención que al parecer tiene de igualar a Shakira en todo, por eso, llamó una especial atención la fotografía que se hizo viral en redes y en la que ella busca inmortalizar la imagen que una vez ya se habría tomado la cantante con el futbolista.

En ella aparece la colombiana recostada ligeramente en el regazo del español y sobre todo, se puede percibir cómo ésta fue tomada a inicios de su relación en la que la intérprete de ‘Monotonía’ se ve mucho más joven, angelical y luciendo un cabello rubio que es el que actualmente luce la chica de 23 años que ahora usurpó su lugar y por eso ha recibido tanto rechazo de parte de la fanaticada de la artista.

Pero, lo que más asombro causó en redes es que esa imagen, que en principio agradaba a todos, fue casi copiada por la actual pareja del deportista, pero que tras varios esfuerzos no ha podido igualar a la perfección. Y es que se nota cómo ella se arrima hacía su nuevo amor, lleva el cabello en el mismo tono que llevaba la barranquillera y por si fuera poco fue tomada a tan solo días de su “debut en sociedad”.

Clara Chía quiso igualar la foto que Shakira se tomó junto con Piqué

“Parecen hermanas con la diferencia que Shakira se ve más joven”, “La verdad … no mejoro, se equivocó el men. Nuestra Shakira es la mejor”, “Pique cambio una Diosa por una Primitiva igualada que ya no haya qué hacer para copiar a Shak”, “Shakira tu eres una mujer fuerte con mucho talento! No te atormentes con los malos recuerdos y con las intenciones de la muchachita esa”, fueron tan solo algunos de los comentarios que generó esta imagen que una vez más busca comparar a Clara Chía con Shakira.

Clara Chía vs Shakira: los comportamientos por las que las comparan y aseguran que la colombiana "ganó" Instagram @shakira / @clara_chia_marti_fotos

Y es que en principio se tenía la firme idea de que sí existía un especial parecido entre ambas, pero luego se pudo apreciar la notable diferencia que ha llevado a generar miles de calificativos en contra de la estudiante de relaciones públicas quien ha querido lucir hasta atuendos muy parecidos al de la cantante, pero ante ello, la colombiana tomó la delantera y se cambió hasta el tono del cabello para evitar las comparaciones.