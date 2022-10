“Sigue viva de milagro”: El durísimo cáncer que enfrenta la mamá de Peter Manjarres

Por estos días el cantante Peter Manjarres ha sido tendencia en redes por las críticas a la portada de su nuevo disco, donde las redes sociales no tuvieron compasión alguna y no lo bajaron de haber sido maquilado ‘en una funeraria’.

Ahora, el cantante se ha destapado para una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, de la cadena televisiva del Canal Uno, donde comentó acerca de lo difícil que ha sido para él, todo el proceso de cuidar a su madre.

Si bien no es la unica vez en la que Peter se ha referido a este doloroso tema, afirma que es consciente de que su madre está viva ‘gracias a Dios’ y a la fuerza que ella maneja para enfrentar su lucha, a pesar de las adversidades.

El cantante así mismo resaltó que para él, su madre es un milagro de Dios y que quiere que siga viviendo a su lado, por ese amor inquebrantable que tiene hacia su progenitor: “No es sencillo lo que le ha ocurrido, es una enfermedad muy compleja”, señaló Majarres.

El trabajo de los doctores, y la fortaleza de su progenitora son las razones por las que se mantiene en este mundo, ya que la enfermedad que padece la madre de Peter es un cáncer de colon.

“Mi madre tenía muchos problemas personales, vino la pandemia y fuera de eso mi mamá padece de un cáncer muy agresivo”, narró Peter.

El músico dijo que incluso tenía una debilidad conocida por su madre y que era el amor de su vida: “Han sido dos años difíciles. Mi madre disfruta que haga música, lo más importante para ella es ser la mamá de Peter Manjarrés y todo lo que soy hoy en día se lo debo a ella”.

Peter se enteró de los insultos que ha recibido y respondió en redes ante estos comentarios

En definitiva, la recepción de la portada de su disco no fue para nada lo que esperaba, y el cantante no se quedó callado ante los insultos que ha recibido injustamente, y dice que, si bien no le importa lo que digan de él, los comentarios que le han hecho llegar han sido completamente innecesarios.

“Personas como tú que me faltan el respeto a mi por la portada y otras personas más, que parezco un muerto, que la funeraria etc. Vayan al carajo, ME VALE VER lo que digan. A mi y a mis seguidores si les gusta, así que ME VALE VERRRR lo que pienses”, le dijo enfurecido el cantante a un detractor en Twitter.