Lo que respondió Peter Manjarres a quienes se burlaron de la portada de su disco

Como ‘a papaya puesta, papaya partida’, el cantante vallenato Peter Manjarrés ha sido objeto de burlas y ofensas en las plataformas digitales, después de enseñar la portada de su nuevo álbum musical ‘Pedro’, pero su recepción no fue la esperada.

“Mi gente les presento la portada de PEDRO. Mi nuevo álbum Vallenato donde musicalmente me reencontré conmigo mismo. cantado en mi Valledupar del alma. grabado sin ningún tipo de presión comercial, con canciones inéditas de Grandes compositores del Vallenato. #PEDRO”, fue el mensaje con el que anunció la portada de este trabajo musical.

Si bien a sus fans le emocionó la noticia, en redes sociales las opiniones fueron contrarias, y por un detalle que le encontraron a la imagen. las burlas no han demorado en caerle encima.

Esta es la portada del nuevo álbum musical de Peter Manjarrés:

En redes, las criticas fueron incontables a la hora de hacerle saber al cantante lo que opinaron de su aspecto en la caratula de su nuevo disco, donde afirmaron que Peter fue maquillado ‘en una funeraria’.

“Nos dejó sin base a todas….”, “Quiero creer que esto es una estrategia de marketing pero siento que no.”, o también “Está como anémico o es mi impresión?”, entre muchos más, donde el aspecto físico del cantante ha sido supremamente criticado.

Peter se enteró de los insultos que ha recibido y respondió en redes ante estos comentarios

En definitiva, la recepción de la portada de su disco no fue para nada lo que esperaba, y el cantante no se quedó callado ante los insultos que ha recibido injustamente, y dice que si bien no le importa lo que digan de él, los comentarios que le han hecho llegar han sido completamente innecesarios.

“Personas como tú que me faltan el respeto a mi por la portada y otras personas más, que parezco un muerto, que la funeraria etc. Vayan al carajo, ME VALE VER lo que digan. A mi y a mis seguidores si les gusta, así que ME VALE VERRRR lo que pienses”, le dijo enfurecido el cantante a un detractor en Twitter.