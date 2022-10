“Si no le gustan los guisos por qué está con Jessi”: ‘Juanpis González’ se la ‘montó’ a Paola Jara

Juanpis González entrevistó a Paola Jara y se ‘la montó', alegremente. Esto, con su matrimonio y por un error que, aunque haya sido mínimo, sigue siendo objeto de burlas para la cantante.

Esto, por su famoso... sudado de pollo, que incluso en algunos restaurantes ya han bautizado “a la Jara”, en un burlón honor a la intérprete, que compartió divertida la anécdota con ‘Juanpis’.

Tanto así se ha popularizado el plato, que incluso ya se lo ofrecen a donde va. Y fue una preparación improvisada que se le ocurrió en pandemia.

Juanpis publicó todo en su Instagram. Todo, con propósitos ‘informativos’.

“Yo voy a contar esa historia que nunca la he contado en forma […] me he reído cantidades y esta es la hora que todavía todos los días veo todos los sudados de pollo que hacen en Colombia. Todos los días me etiquetan en todos los sudados y en todas las casas y en una las ponen ‘a la jara’ y el otro dizque ‘tiembla Paola Jara’ y que no sé qué jajaja” dijo ella.

Y pues ella explicó la chapuza que hizo, ante Juanpis:

“Me han mandado cartas de restaurando donde ya el sudado es ‘a la jara’ y el sudado de pollo a la Paola Jara y que no sé qué […] Yo monté mi sudadito de pollo normal, un domingo, en pandemia, yo creo que todos empezamos a explorar nuestro lado gastronómico, la culinaria y todo y bueno o maluco, pero se lo tenían que comer porque pues qué más íbamos a hacer”.

Ahí fue que ‘Juanpis’ se la ‘montó'

Dijo: “O sea, les presentan algo que sabe feo”, para risas de la cantante.

Así, esta recalcó que si bien este no se veía nada delicioso (para horror de un Gordon Ramsay, por ejemplo), todo supo rico y hasta repitieron.

Asimismo, dijo que no le puso guiso porque no le gusta tanto, a lo que Juanpis arremetió.

Le preguntó que si no le gustaban ‘los guisos’ por qué se casó con Jessi Uribe.

Además, aclaró que no se le veía mucho guiso porque justamente a ella no le gusta tanto esa parte del plato, por lo que Juanpis bromeó con ella diciéndole que, si no le gustan los ‘guisos’, por qué se casó entonces con Jessi Uribe.

Y pues ella solamente pudo responder con risas, otra vez.