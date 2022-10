“Parece perro de pueblo, flaco y panzón”: sigue el rechazo hacía Gerard Piqué

Cuando se conoció la noticia de que Shakira se había unido sentimentalmente con Gerard Piqué hubo múltiples manifestaciones de apoyo para esta pareja, pero luego de revelarse la infidelidad y todo lo que ha sufrido la colombiana por él, todo cambió.

Hoy más que nunca el español es uno de los hombres más odiados no solo por los fans de la cantante, sino de todo aquel que considera que rebasó los límites en esta relación en la que incluso hasta formó una linda familia que era el ejemplo para muchos que deseaban ser como ellos.

Por eso, el jugador del Barcelona recibe a diario millones de comentarios en contra hasta de las chicas que lo veían muy atractivo e incluso se habían hecho una imagen conmovedora y paternal que hoy quedó en el olvido, pues fue cambiada hasta por calificativos que lo hacen ver como el perdedor y como el menos agraciado físicamente.

Gerard Piqué recibe miles de críticas en redes sociales

“Yo me acordaba que #Pique tenía mejor cuerpa hermanas !! #Shakira le dejó las sobras a la CLARA CHÍA !! Parece perro de pueblo, flaco y panzón !! Ay no !! SHAKI agárrate a otro bien buenooototote !! Estas miserias no van contigo”, “Tiene pompas de átomo, se sabe q existen pero no se ve”, “Tiene hasta el ombligo salido”, entre otros comentarios surgieron tras la publicación de un video el que Gerard Piqué celebra con sus fans lo que sería una victoria del equipo culé.

Yo me acordaba que #Pique tenía mejor cuerpawer 🤷🏻‍♀️hermanas !! #Shakira le dejó las sobras a la CLARA CHAIRA !! Parece perro de pueblo , flaco y panzón !! Ay no !! SHAKI agárrate a otro bien buenooototote !! Estas miserias no van contigo 🤣🤣🙄😎 #ClaraChiaMarti pic.twitter.com/9igBzYgd7L — JUANGABRIELA☠️JACKSON 🔴 (@YoZhoy) October 22, 2022

Y como en éste se despojó de su camiseta, dejó ver parte de su cuerpo, que para muchas ya no luce tan atractivo como cuando estaba de pareja con Shakira. Por eso, los memes, chistes y demás comentarios rebasaron la creatividad y sobre todo el ingenio de quienes ahora más que nunca están en contra del futbolista.