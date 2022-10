¿Paola Jara estaría sufriendo al igual que Shakira? esta foto lo confirma

Desde hace algunos meses se ha rumorado que entre Paola Jara y Jessi Uribe nada marcha bien, pues pese a que tan solo tienen cuatro meses de casados, su distanciamiento ha sido muy notorio en las redes sociales.

Y es que la mayoría de los fans aseguran que a esta pareja solo se ha visto junta derrochando amor en el escenario, ya que fuera de él es poco lo que suelen compartir el tiempo libre debido a sus apretadas agendas de trabajo, por lo que ha incrementado el rumor de que también una tercera persona estaría generando malestar y algunas preocupaciones sobre todo en la intérprete de “Como si nada” quien a través de una publicación generó intrigas entre sus haters.

Esto se incrementó una vez que la colombiana publicara la siguiente frase: “Nadie sabe el dolor que esconde una sonrisa” y junto con ella una fotografía en la que posa de perfil callando algo que no quiere decir y de inmediato surgieron señalamientos que giraban en torno a que ella también estaría sufriendo en silencio tal como lo hizo Shakira con Gerard Piqué.

Paola Jara preocupó a sus fans tras publicación muy sospechosa

“De pronto solo es una nueva canción y ya. No necesariamente se dejó con Jessi o es algo familiar, esperemos”, “Otra que se cala un hombre solo por amor”, “Será por eso que ya no pone fotos con su esposo”, “Ya no te veo tan feliz y radiante como antes”, “Tranquila que Jessi anda de un juicio jajajaja”, fueron algunos de los comentarios que generó esta “preocupante” imagen en la que además Paola Jara posee una mirada triste y hasta melancólica.

Pero, pese a que hasta ahora no se ha hecho oficial una ruptura o posible crisis matrimonial, la mayoría de sus seguidores sí se han percatado la cercanía o contacto constante que hay entre Uribe y su ex esposa Sandra Barrios quien además es la madre de sus cuatro hijos, así como de publicaciones en las que deja ver que está más solo que nunca y quiere demostrar que es un hombre atractivo que puede conquistar a cualquier mujer con sugerentes poses.