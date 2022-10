“Hay gente muy mala”: Yeison Jiménez narra trágica muerte de dos amigos con quienes departía horas antes

Yeison Jiménez contó en un live de Instagram cómo tuvo que pasar (actualmente sigue viviendo esto), por uno de los episodios más trágicos de su vida: la muerte trágica de dos amigos con quienes departía horas antes.

De hecho, contó como fallecieron. Y esto fue reciente. Más bien, la semana pasada.

Él estaba de gira en Estados Unidos y en Miami se encontró con cuatro muchachos que trabajabna con él en Colombia.

Ellos, buscando un futuro, migraron e hicieron su vida en el país del norte.

Así, el artista compartió con ellos en el camerino y en el concierto, pero por trabajo tuvo que volver a Colombia

De este modo fue la trágica muerte de sus dos amigos

“Ellos siguieron tomando y la noche anterior al lunes, cuando venía hacia Estados Unidos, ellos habían estado tomando con muchachos que me colaboran actualmente, yo vi estados y estaban enfiestados”, afirmó.

Pero luego se enteró, por medio de una llamada, que dos de los cuatro hombres con los que compartió murieron. Y explicó que todo se debía al consumo de drogas. No mencionó a la sustancia en específico.

“El lunes me llaman y resulta que ellos se fueron a la casa donde vivían y uno de ellos, gran amigo mío se acostó a dormir. Al levantarse se dio cuenta que dos de ellos estaban muertos. Imagínense ese cuadro tan horrible de ver [muertas] a las personas con las que uno estaba compartiendo el día anterior”, dijo Jiménez.

Este, al principio no entendía lo que ocurrió. Hasta que le detallaron aún más lo sucedido.

“Hay gente muy loca y mala, familia. Ellos, al parecer, compraron o les regalaron una dosis. Dicen que estaban con unas chicas, no sé si es cierto, y no sé si ellas llevaron eso o qué, pero de las 4 personas que vivían en ese apartamento, dos se quedaron tomando, consumieron de eso aparecieron muertos al instante”, contó.

Yeison contó ya estaba colaborando con la repatriación de los cuerpos, que es costoso. Y pues al ser tan traumático, no había querido hablar del tema.

“No me he pronunciado en redes porque me dolió y me dio mucha caga… porque los atendí en mi camerino esa noche, compartí y hablé con ellos sobre lo felices que estaban. Me dio duro, hicimos averiguaciones y es real, acá existe una droga que está matando la gente de una. La tocan y se mueren. Es muy bravo el tema”, explicó.

Probablemente, aunque no sea seguro, se trate de fentanilo, una droga que ha causado una epidemia de consumo y sobredosis en Estados Unidos y que ya ha causado más de 100 mil muertes.