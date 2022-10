“Hagan ejercicio, marranas”: la gordofóbica respuesta de Jessica Cediel a sus haters

Jessica Cediel ha sido blanco de criticas en los últimos días después de un feo comentario que la modelo y actriz dejó en contra de sus detractores. Si bien la mujer está en todo su derecho en defenderse de los constantes ataques que recibe, su elección de palabras no fue la mejor ni mucho menos la adecuada para referirse a quienes la insultan.

Pero de todas maneras, hay que reconocer que la manera en que Cediel es ofendida en redes, es bastante agresiva, ya que siempre es criticada por su aspecto y de manera superficial e incluso suelen desearle la muerte constantemente. Es entendible que las reacciones a las que pueden llegar no van a ser las mejores.

Todo se remonta al día sábado 22 de octubre, cuando la actriz subió a sus historias de Instagram un video donde mostraba un ramo de rosas que le enviaron, junto a una tarjeta con una dedicatoria que si bien no leía mucho, ella quedó muy halagada.

Desafortunadamente, su día se vio opacado por un mensaje que ella misma después dejó en redes sociales, y que terminó por indignar a todas sus seguidoras.

La ofensa de Jessica Cediel que molestó mucho a sus seguidoras

“Hoy tuve tiempo de ir al gym para mantener mi salud y, de paso, mi cuerpito. Ahora, mínimo, las envidiosas empezarán a criticar. Eso, critiquen y no vayan al gym, que por eso están como están… marranas.”

El mensaje fue muy claro, y con algunos emoticones de un cerdito y una cara triste, le costaron centenares de reclamos y ofensas por su incorrecta elección de palabras.

Sus seguidoras, al ver la manera en que Cediel se expresó, no dudaron en hacerle saber que su comentario fue bastante hiriente, con mensajes que le dejaron, tales como: “Tú no sueles decir esos mensajes tan hirientes”, “ese comentario no hace parte de ti”. Eso llevó a la presentadora a aclarar por que dijo lo que dijo, y por qué fue de esta forma.

“Estoy recibiendo muchos comentarios de mis niñas, que me están diciendo: – Uy, ‘Jessi’, ¿qué pasó ahí?, esa no eres tú -. Están como sorprendidas. Mis amores, gracias por el comentario, no lo hice con esa intención. Pero, también les quiero hacer una confesión…”, inició explicando Cediel.

“Yo acá tengo mujeres, hermosas, mujeres muy lindas, así como yo; trabajadoras, echadas para adelante, familiares, pujantes, con valores, con principios. Pero aquí, también, tengo una ‘haters’ que me siguen y que no se imaginan”, dijo Jessica, argumentando porque se refirió así a varias mujeres que la tratan mal, y no lo hizo en señal de pedir disculpas.

“Unas viejas, que me atacan y ni siquiera me conocen, me dicen cosas horribles, como: culo podrido, ojalá se hubiera muerto . Entonces lo estigmatizan a uno y dicen ‘esta tipa esta toda operada, hasta las neuronas y el cerebro’, Que mi pelito son extensiones, que si tengo el abdomen plano es porque me hice la ‘lipo’, que si tengo la nariz así es porque me la operé…”, agregó a su argumentación.

Si bien la actriz ofreció disculpas, si llegó a ofender a alguien, Jessica Cediel terminó explicando que ese era el mensaje fue con toda la intención del mundo.

“Ese era el objetivo de mi mensaje, lo tengo muy claro, por eso lo dije. De pronto, el ‘emoji’ que utilicé no le cayó bien a algunas personas, para mí es normal… hoy ‘cerdié’, literal; comí helado, torta, postre, lo que ustedes no se imaginan. No lo veo mal, pero, de pronto, alguien más no lo ve así. Mis niñas, si llegué a incomodar a alguna con mis palabras le pido perdón. Si entendieron el mensaje como lo dije, súper bacano”, dijo.