“Y se supone que anda con Dios en la boca”: críticas a Jessica Cediel por grosera respuesta a Natasha Klauss

Si bien Jessica Cediel, como muchas colombianas, ha sufrido por la mala praxis de malos profesionales, hay otras mujeres que nunca han vivido esto, como Natasha Klauss, que salió a defender al cirujano que casi le arruina la cola con biopolímeros. Y por su respuesta, le dicen que no es la cristiana que predica ser.

Cediel contó que su recuperación le costó casi todo. Tanto física, como mentalmente.

Y si bien recibió apoyo, la actriz Natasha Klauss salió a criticarla.

“¿Cuándo nos haremos responsables de nuestros actos? Más aún cuando ya el ‘victimario’, según este drama, ha cumplido al 100 su papel y hasta ha ‘pagado’ por su acto… Jamás había visto un proceso así, ensañado a seguir y seguir dañando”, en su momento.

Jessica se ofendió y pues se salió de la ropa:

“Cualquier pendeja viene a hablar lo que no sabe y no le consta… Qué más se puede esperar si el dolor no lo ha vivido ella. Ojalá nunca tenga un quebranto de salud causado por una irresponsabilidad ajena”, dijo ella en su Twitter.

Klauss la acusó de que era puro ego. Y pues luego de esta respuesta, la gente la anda criticando

“Y eso que anda con Dios en la boca”

La autodenominada cristiana y que siempre vive diciendo “bendiciones”, para muchos reveló su verdadera personalidad.

“Y se supone que los cristianos no guardan rencor en su corazón... Predican pero no aplica, es cristiana de los dientes para fuera”, “Y ella que anda con Dios en la boca, deseando que el mal ajeno. Esa pelada que se vaya a dormir”, “Y exclamo la cristiana 🤦‍♀️ pregúntenle a #YinaCalderon #LinaTejeiro #ElizabethLoaiza #LaSegura... Ninguna de ellas ha dado tanta lora como esta otra. Ya parece como venganza. El Karma existe es mejor dejar que la justicia Divina actue”, son algunos de los comentarios hechos a Cediel por lo que dijo.