No salvó a Lina Marulanda, pero sí a Carlos Vargas: el ‘milagro’ de Iván Lalinde con presentador de ‘La red’

Iván Lalinde sufrió muchísimo la pérdida de su amiga del alma, Lina Marulanda, al esta suicidarse en 2010. Pero con Carlos Vargas, de ‘La red’, decidió que no pasaría lo mismo.

Vargas, quien es querido por no tener pelos en la lengua y por su mordacidad, como toda la gente, ha tenido problemas de salud mental. La depresión, epidemia declarada por la OMS hizo también estragos en su vida.

Asi, en ‘Se dice de mí', habló de esta enfermedad. Que casi lo mata.

“Yo sentía como un vacío rarísismo. Yo intentaba tener relaciones sentimentales y no me pegaba nada. Ya era exitoso, me sentía satisfecho con lo que había hecho, pero quería sentirme amado”, contó en el programa.

De este modo, comenzó a hacer lo posbile para sentirse mejor. Pero eso no basta: quiso morir. Tuvo pensamientos suicidas.

Ahí fue que entró Iván Lalinde en su vida.

Así salvó Iván Lalinde a Carlos Vargas

Como han sido amigos durante años y casi vecinos, Iván estuvo pendiente de Carlos en toda su crisis.

Y justo llegó cuando él pensaba en acabar con su vida y evitó que pasara lo peor.

“Una pieza clave para mí. Él tuvo una gran amiga que fue Lina Marulanda, y aunque no tocaba ese tema, yo sentía que veía conmigo ese miedo. Por eso, él y su pareja tenían llaves de mi apartamento. Y una vez, una mañana álgida en la que yo estaba pensando cómo morir, él, con esa conexión de amigos, bajó y llegó al baño mientras yo estaba en un mar de lágrimas, afeitándome. Me pregunta: ‘¿cómo estás?’, y yo ‘chille’, ‘chille’ y ‘chille’. Me decía que si yo sabía qué era, pero yo no entendía”, narró.

Ahora Carlos Vargas ha lidiado con esta enfermedad gracias a Iván Lalinde, que logró salvar su vida y se convirtió en su ángel guardian.

Si tiene pensamientos suicidas, puede llamar a la línea 106 en Bogotá.