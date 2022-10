“No con Andy otra vez”: ruegan a Lina Tejeiro que no la vuelva a ‘embarrar’ al ser soltera otra vez

Luego de que se descubriese una presunta infidelidad por parte de Juan Duque a Lina Tejeiro y que de ahí no anden nada bien (o eso dicen), los memes aderezan esta telenovela: le piden a la actriz que no vuelva con Andy Rivera, por caridad.

Hay que decir que la relación anterior de Tejeiro era una constante de idas y venidas. No tan tóxica como la de Justin Bieber y Selena Gómez, pero parecidísima a los ojos de muchos.

Incluso, Rivera sacó una canción hace poco, precisamente hablando de todo lo que les pasó, o eso ya infiere la gente, sacándole “easter eggs” a la canción. ‘Te perdí” es un titulo bastante obvio.

Lina Tejeiro y Juan Duque terminan.



La gente: No vuelvas con Andy Rivera



Lina Tejeiro: pic.twitter.com/HwE5LaHK06 — Juanxxo (@Boss_juanr) October 22, 2022

Pero en redes, le ruegan a Lina que sencillamente, no vuelva a caer ‘en el mismo roto’ y que se valore, de paso. Todo, a través de su método más común: los memes.

“Sisoy cuando le dicen a Lina que no vuelva con Andy”

Hay varios memes donde le piden que no vuelva a ser la tóxica de antes y que puede conseguir un nuevo amor. Y otros donde de plano también se burlan de que uno vuelve a cometer el mismo error siempre.

Los zapatos de Lina Tejeiro. pic.twitter.com/ZhXGeZuWlC — Wil (@wil_cristancho) October 22, 2022

Sea error o no, esto es lo que decia Tejeiro con respecto a la nueva canción de Andy, en entrevista con ‘Diva Rebeca’:

Andy Rivera y Lina Tejeiro son la parodia colombiana de Justin Bieber y Selena Gómez mk JAJAJJAJAJAJA — (H)ana Montana;)✨ (@anaaaaaa_mc0103) October 19, 2022

”Yo no puedo decir si es o no es y no puedo minimizar el dolor de otra persona, pero nadie ha dicho si es para mí en ningún momento, y yo tampoco creo. No creo porque las canciones normalmente no las compone una salo persona. Si ustedes miran los créditos de las canciones, son un grupo de personas que se dedican a escribirlas”, dijo alguna vez.

Tejeiro también afirmó que fue por varias razones que terminaron.

”Nos negábamos a aceptar que no podíamos estar juntos por X o Y razón: por falta de compromiso, por falta de interés, por falta de tiempo, por cualquier cosa. Eran muchos motivos”, explicó.

Y eso es lo que se sabe por ahora.