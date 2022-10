Padre de Shakira: el único hombre leal de su vida y quien rogaba a los medios para entrevistar a su hija

El padre de Shakira, William Mebarak, está ahora en el hospital. Y muchos recuerdan en Colombia lo que se cuenta como una leyenda urbana: lo que rogaba el hombre, en los comienzos de su hija, para que los medios de comunicación le pusieran atención.

Mebarak Chadid tiene ahora 90 años y Shakira siempre se ha referido a él con gran cariño. Se cuenta que en Barranquilla, él era enormemente insistente con el talento de su hija, aunque era ignorada. Sin embargo, este comerciante, nacido en Nueva York, nunca se rindió. Así ha sido toda su vida.

Ahora columnista del periódico El Heraldo, el más importante de Barranquilla, emigró a Colombia, siendo de origen libanés, a los 5 años. Fue comerciante de relojes y joyas, así como maestro y visitador médico.

Antes de estar con Nidia Ripoll, madre de Shakira, se casó y tuvo ocho hijos. También es escritor. Su libro se llama: “Al viento y al azar”.

La gran influencia que tiene sobre Shakira

Ella dice que siempre lo veía escribir, así que ella le siguió el ejemplo. De hecho, en VH1 él contó que su hijo mayor, de 19 años, murió en un accidente. Él no lo pudo superar.

Entonces, Shakira le escribió un poema, luego convertido en canción, llamado Gafas Oscuras, lentes que usaba don William para ocultar su tristeza.

Así fue que él se dio cuenta del talento de Shakira. “Un día, ella me dijo: ‘Papá quiero que escuches esta canción, se llama ‘Tus gafas oscuras’. Desde el momento en que perdí a mi hijo mayor, escondí mi dolor tras un par de gafas y ella hizo una conexión de eso”, dijo en su momento.

De este modo, se dedicó de lleno a la carrera de su hija, haciéndolo todo para impulsarla en Colombia (Shakira llegó hasta a cantar en el Concurso Nacional de la Belleza) . Y luego, al triunfar en el exterior, se radicaron en Miami. Ahora viven en Barranquilla, pero también han estado en España para disfrutar de su hija y sus nietos.

Su gran vínculo

Cuando él tuvo quebrantos de salud ella paró todo para verlo bien.

Y pues un mensaje como estos lo dice todo:

“Papá lindo, has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, “Mi cómplice y todo”

Mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos!! Te amo con todo mi ser.

Tu niña,

Shakira”.

Don William tiene columnas en El Heraldo donde muestra su exquisita cultura general. Pronta recuperación.