Jessi Uribe mostró que está protegido y que ninguna brujería le hará daño

Pulseras de hilo rojos, así como de piedras sanadoras forman parte de algunas “protecciones” que el cantante Jessi Uribe lleva siempre consigo para alejar “el mal de ojo”.

Con esto el intérprete de ‘Dulce Pecado’ demuestra que está preparado para todo lo que vaya en contra de su tranquilidad y estabilidad, pues al parecer quiso mostrar a sus fans o haters que hagan lo que hagan, a él no le hará efecto ninguna brujería. Todo ello surgió luego de que el esposo de Paola Jara publicara unas fotografías en su cuenta de Instagram en las que posa una vez más de forma muy sexy e indicando que lleva consigo estas prendas que lo protegen y alejan de todo mal.

“Esa la del pie es para que no te echen mal de ojo”, “Se cuida pa’ que no le caiga lo mal que le desean a veces”, “Uyy no eso no le queda bien”, fueron algunas reacciones que generó este carrusel de fotos en el que se vio al artista con una actitud seductora con la que si bien se ha ganado halagos, también ha recibido miles de críticas.

Jessi Uribe se protege del mal de ojo

Ante esta revelación, los fans de Jessi Uribe no dudaron en defenderlo, pero al mismo tiempo debatir que el artista estaría tomando esta decisión debido a la gran cantidad de críticas que han surgido en su contra, ya que muchos aseguran que no se la está pasando tan bien en su matrimonio con Paola Jara, ya que lo han señalado duramente de que éste la estaría engañando.

Adicional a eso, el exponente de la música popular ha sido el epicentro de una gran cantidad de comentarios que lo estarían desprestigiando por considerar que más que su talento vocal, éste quiere venderse como un sex symbol y esto no es lo que la mayoría de sus seguidores quiere ver a través de sus publicaciones.

Ante ello, el artista estaría tomando medidas “de seguridad”, pues considera que ante la adversidad y malas energías que está recibiendo en los últimos días, lo mejor es acudir a protecciones que lo alejen hasta de los más oscuros hechizos.